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Президент Турции рассказал Трампу, кто причастен к организации беспорядков в США

9 июня 2020, 02:10

Сирийские курды и Рабочая партия Курдистана могут быть причастны к беспорядкам в США

Эрдоган
Эрдоган подозревает курдов в причастности к беспорядкам в США / Jacobin

За массовыми беспорядками в США, вспыхнувшими после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, могут стоять силы самообороны сирийских курдов и Рабочая партия Курдистана.

Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган во время своего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.

"Наш президент поделился со своим собеседником опасениями, что элементы, стоящие за насилием и грабежами в США, имеют связи с террористической организацией РПК/YPG, действующей на севере Сирии", - отмечается в сообщении.

Напомним, 25 мая в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб вследствие чрезмерного применения насилия полицейским Дереком Шовином, по всей территории страны разразились массовые протесты, позже переросшие в беспорядки.

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, после чего водитель вышел из машины и устроил стрельбу из пистолета. Подозреваемого удалось задержать, одного пострадавшего госпитализировали.

Президент США Дональд Трамп обещал применить силы Нацгвардии для разгона массовых беспорядков, однако в Пентагоне выступили против такого решения. В Минобороны считают, что в данной ситуации силы военнослужащих применять нельзя.

новости США Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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