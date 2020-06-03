Пентагон пошел против Трампа: в Минобороны США назвали условие, при котором разгонят протесты

В Пентагоне не поддержали Дональда Трампа / GettyImages

Несмотря на жесткую позицию главнокомандующего войсками США президента Дональда Трампа, который грозится применить силу к протестующим американцам, в Пентагоне такое решение не поддерживают. Там полагают, что силовой сценарий возможен только в случае чрезвычайной ситуации.

С таким заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер в ходе своего брифинга в среду, 3 июля.

Он прокомментировал заявления Трампа о потенциальном применении силы к протестующим в США и вспомнил об американском Законе о восстаниях, который был подписан еще в 1807 году третьим главой государства Томасом Джефферсоном. В документе говорится о том, что президент США как главнокомандующий имеет право развернуть войска для подавления восстаний, угрожающим безопасности государства или гражданам Америки.Читайте также"Он убивал моего брата": семья Джоржа Флойда собрала более 11$ млн пожертвований от американцев

По словам Эспера, Пентагон не видит возможности для реализации данного закона в сложившейся ситуации.

"Я не поддерживаю применение закона о восстании. Применение действующих военных сил в роли правоохранительных органов должно использоваться только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Сейчас мы не в одной из таких ситуаций", - подчеркнул Марк Эспер.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались протесты, которые трансформировались в массовые беспорядки.

В среду, 2 июля, протестующие пришли к Белому дому – официальной резиденции президента США. В связи с этим в федеральный округ Колумбия стянули около 1,6 тысяч американских военных. Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что военные готовы применить силу к активистам.