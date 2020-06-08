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В США запретят полицейским душить граждан во время задержания

8 июня 2020, 21:54

Конгрессмены-демократы лоббируют законопроект, жестко регламентирующий работу полиции.

Конгресс США
Конгресс США готов ограничить полномочия полицейских / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

В Конгресс США был внесен законопроект, согласно которому права полицейских в вопросе применения физической силы при задержании будут существенно ограничены. Также правоохранителям запретят использовать удушающий прием.

Об этом сообщает The Hill.

Зарегистрированный демократами законопроект должен предотвратить применение физического насилия со стороны полицейских к гражданам, особенно по отношению к темнокожим.

"Законопроект о правосудии в полиции, предложенный лидерами Черного кокуса Конгресса, предусматривает сдерживание для применения чрезмерной силы со стороны правоохранителей, в частности, насилия, направленного против темнокожих и других меньшинств", - отмечено в сообщении.

Кроме того, проект закона предусматривает запрет на использование полицией удушающего приема, убирает юридическую защиту представителей правоохранительных органов от судебных исков, вводит обязательную видеосъемку работы полиции, а также инициирует создание специальной базы, в которой будут находиться фамилии полицейских, злоупотребляющих служебными полномочиями.

Демократы-конгрессмены считают этот законопроект приоритетным и полагают, что его принятие поможет решить проблему расовой несправедливости.

Напомним, протесты и массовые беспорядки в США вспыхнули 25 мая после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб вследствие жестоких действий полицейского во время задержания. Коп применил удушающий прием против Флойда, который позже скончался в больнице.

Полицейского Дерека Шовина, применившего чрезмерную физическую силу, уволили из полиции и арестовали.

США Конгресс США Демократическая партия полиция
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