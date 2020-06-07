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СМИ узнали, как Трамп при помощи военных хотел зачистить волну беспорядков в Вашингтоне

7 июня 2020, 16:59

В федеральный округ Колумбия стянули около 1,6 тысяч военных.

Трамп
Идея Трампа не нашла поддержки в Пентагоне / Reuters

Американский президент Дональд Трамп требовал ввода 10-тысячной группировки войск в район Вашингтона. При помощи военных вынашивались планы о подавлении гражданских протестов, вспыхнувших из-за убийства Джорджа Флойда сотрудником полиции.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США

Согласно данным издания, в ходе встречи с Трампом глава Пентагона Марк Эспер, а также глава комитета начальников штабов генерал Марк Милли и генпрокурор Уильям Барр высказались против данной инициативы. Участники переговоров активно дискутировали по данному вопросу.

Напомним, 2 июня в район Вашингтона в связи с массовыми беспорядками ввели 1,6 тыс военных. Тогда же помощник главы Пентагона Джонатан Хофман заявил, что военные не помогают правоохранителям в процессе установления порядка, однако готовы применить силу в случае массовых беспорядков.

До этого президент США Дональд Трамп предупреждал, что он может развернуть войска для решения вопроса массовых беспорядков.

Позже в Пентагоне прокомментировали заявление Трампа, отметив, что президент действительно может развернуть войска, однако сложившаяся ситуация к этому не располагает.

новости США Дональд Трамп массовые беспорядки Пентагон
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