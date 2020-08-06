Делиться нужно: Трамп потребовал от покупателя TikTok денег для казны США

Дональд Трамп / Reuters

Американский президент Дональд Трамп поставил обязательным условием одобрения покупки корпорацией Microsoft (или любым другим американским покупателем) популярнейшего видеоприложения TikTok у китайской компании ByteDance перечисление в казну США "большой суммы денег".

Об этом cообщает авторитетное деловое издание The Wall Street Journal.

"Будь то Microsoft или кто-то еще. Минфин США должен получить очень значительный процент этой суммы, потому что мы сделали эту сделку возможной", — заявил Трамп в разговоре с генеральным директором корпорации Microsoft Сатьей Наделлой. Президент США назвал свое предложение аналогичным договору аренды − между арендодателем и арендатором. Трамп также подчеркнул, что TikTok во многом обязан успехом именно США.

"То, что президент предлагает федеральным властям получить прибыль от бизнес-сделки, которую сам же и продавил, абсолютно неслыханно. А также, скорее всего, незаконно и неэтично", — заявил в комментарии издании профессор права Ричмондского университета Карл Тобиас.

До того, 2 августа 2020 года, представители корпорации Microsoft заявила, что возобновит переговоры с ByteDance о покупке TikTok и завершит их не позднее 15 сентября. Это решение было принято как раз после беседы Наделлы и Трампа.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что корпорация Microsoft перенесла презентацию всех своих продуктов в цифровой онлайн-формат на целый год – вплоть до июля 2021 года.