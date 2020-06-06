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В США украинку обвинили в расизме после ссоры с темнокожей женщиной

6 июня 2020, 21:37

Американка рассказала полиции свою версию произошедшего.

Светлана Флом / Фото: скриншот

В Нью-Йорке украинку Светлану Флом на улице афроамериканка публично обвинила в расизме, на место инцидента несколько раз приезжала полиция.

Блогер под ником brownsugarbaby выставила в Instagram видео, где Флом звонит в полицию и говорит, что автор поста "манипулирует из-за своего цвета кожи".

"Я вся трясусь… Она меня снимает на камеру, я беременна и со мной двое детей", — говорит Флом.

По словам украинки, она ничего не делала предосудительного, однако темнокожая женщина в течение 45 минут снимала ее на камеру.

"Она выставила эту историю так, чтобы я выглядела расисткой. Она исказила все так, как она, бидося, что сидела на скамейке, а я — белое дерьмо, которое без причины ее травит", — сказала пострадавшая.

Флом подчеркнула, что после выложенного видео получала угрозы в соцсетях, поэтому она просила блогера удалить запись. Она вызвала полицию, однако правоохранители пообщались с двумя женщинами, но ничего не предприняли. Американка сказала, что она просто сидела на скамейке в парке и ничего не делала, а обвинения - безосновательны.

Как известно, Светлана Флом — совладелица заведения Maison Vivienne в Нью-Йорке. Она является женой миллионера Гэри Флома, бывшего руководителя Jaguar Land Rover Manhattan.

Напомним, в Канаде вслед за США тоже начались протесты. Люди вынудили премьер-министра страны Джастина Трюдо стать на колени в память о жертвах расизма, в частности - о Джордже Флойде, которого задушили полицейские в США при задержании.

Ранее появились новые детали убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Как оказалось, жертва и убийца вместе работали охранниками-вышибалами в одном из ночных клубов Миннеаполиса.

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