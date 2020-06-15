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Новая волна агрессии в США: в Калифорнии нашли повешенных на дереве афроамериканцев

15 июня 2020, 23:29

Родственники обвиняют полицию в необъективном расследовании происшествия.

В США снова волнения после гибели афроамериканцев / Фото: REUTERS

В США в штате Калифорния накануне были обнаружены два трупа афроамериканцев Роберта Фуллера и Малкольма Харша, повешенных на дереве.

Как сообщает Голос Америки, погибшие были найдены приблизительно в одно время, но в разных районах.

По сведениям полиции, тело 24-летнего Роберта Фуллера было найдено висевшим на дереве недалеко от здания мэрии города Палмдейл несколько дней назад. А 38-летнего Малкольма Харша обнаружили повешенным на дереве в Викторвилле, недалеко от лагеря бездомных.

Правоохранители в обоих случаях заявили, что речь идет о самоубийстве. Однако под давлением общественности начали более тщательное расследование инцидентов.

"Нам нужна правда. Мой брат не был склонен к самоубийству. Он стремился выживать", - заявила на траурном мероприятии сестра Фуллера Дайамонд Александер.

Читайте такжеКоп коленом душит Трампа: в журнале Charlie Hebdo поиздевались над президентом СШАТысячи людей собрались в субботу в Палмдейле на мемориальное мероприятие в память о погибших. Одна из участниц публично заявила, что власти подозревают "самоубийство", она подозревает "линчевание". Семья погибшего категорично заявила, что им "нужно правосудие, а не удобные отговорки".

"Умереть можно многими разными способами, но, учитывая нынешнюю расовую напряженность, объяснение, что чернокожий мужчина повесился на дереве, нас, определенно, сейчас не устраивает", – добавляют родные Харша.

Как ранее сообщалось, в США началась новая волна протестов после того, как в городе Атланта, штат Джорджия, в пятницу вечером, 12 июня, полицейский застрелил 27-летнего темнокожего мужчину Рэйшарда Брукса.

Напомним, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – он наступил ему на шею. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем "взорвалась" вся страна - народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки. Американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за погромов.

новости США массовые беспорядки
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