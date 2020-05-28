В США бушуют кровавые беспорядки после убийства копами афроамериканца

Джордж Флойд погиб при задержании - полицейский наступил ему ногой на шею.
В США вспыхнули беспорядки после того, как в Миннеаполисе в ходе задержания полицейскими погиб 46-летний местный житель Джордж Флойд.
После этого жители города закидали здание полиции и припаркованные авто правоохранителей камнями и бутылками.
В ответ силы правопорядка применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.
В то же время беспорядки уже переросли в погромы, грабежи и поджоги городских магазинов и банкоматов. При этом один из погромщиков был застрелен, предположительно, владельцем атакованной торговой точки.
На улицах Миннеаполиса появились вооруженные автоматическими винтовками граждане, которые называют себя "волонтерами" и защитниками предпринимателей от распоясавшихся вандалов.
Кроме того, беспорядки уже перекинулись на другие регионы США. Сообщается, что в Лос-Анджелесе протестующие собрались у здания мэрии и перекрыли движение.
Отметим, что полицейские фактически убили афроамериканца - при задержании ему целенаправленно наступили на шею.
В настоящее время расследование трагического инцидента. Четверо офицеров полиции Миннеаполиса, которые стали виновниками смерти задержанного уже уволены.
Виновникам трагедии может грозить реальный тюремный срок за "нарушение протокола при аресте и причинение смерти".