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В США бушуют кровавые беспорядки после убийства копами афроамериканца

28 мая 2020, 14:50

Джордж Флойд погиб при задержании - полицейский наступил ему ногой на шею.

В США вспыхнули беспорядки / Скриншот

В США вспыхнули беспорядки после того, как в Миннеаполисе в ходе задержания полицейскими погиб 46-летний местный житель Джордж Флойд.

После этого жители города закидали здание полиции и припаркованные авто правоохранителей камнями и бутылками.

В ответ силы правопорядка применили слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты.

В то же время беспорядки уже переросли в погромы, грабежи и поджоги городских магазинов и банкоматов. При этом один из погромщиков был застрелен, предположительно, владельцем атакованной торговой точки.

На улицах Миннеаполиса появились вооруженные автоматическими винтовками граждане, которые называют себя "волонтерами" и защитниками предпринимателей от распоясавшихся вандалов.

Кроме того, беспорядки уже перекинулись на другие регионы США. Сообщается, что в Лос-Анджелесе протестующие собрались у здания мэрии и перекрыли движение.

Джордж Флойд погиб при задержании / Скриншот

Отметим, что полицейские фактически убили афроамериканца - при задержании ему целенаправленно наступили на шею.

В настоящее время расследование трагического инцидента. Четверо офицеров полиции Миннеаполиса, которые стали виновниками смерти задержанного уже уволены.

Виновникам трагедии может грозить реальный тюремный срок за "нарушение протокола при аресте и причинение смерти".

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