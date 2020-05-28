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Огонь и мародерство: в США не утихают беспорядки из-за убийства копами афроамериканца

28 мая 2020, 22:38

Для утихомиривания бунтов в Миннеаполисе власти города обратились за помощью к Нацгвардии США.

Миннеаполи, протесты
В США не утихают беспорядки из-за убийства копами афроамериканца / Star Tribune

Власти города Миннеаполис (штат Миннесота, США), в котором после того, как грубость полицейских привела к смерти афроамериканца Джорджа Флойда, вспыхнули массовые протесты и беспорядки, запросили помощь от Национальной гвардии США.

Соответствующее сообщение опубликовал портал телеканал KSTP со ссылкой на свои источники. По их информации, к командованию Национальной гвардии за помощью обратился градоначальник Джейкоб Фрей.

Также известно, что протестующие активно бросали камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов, уничтожали полицейские машины, а также мародерствовали. В частности, ними полностью разрушен большой местный супермаркет Target

Как сообщают пользователи Сети, в Миннеаполисе митингующие подожгли здание компании AutoZone, которая продает автомобильные запчасти. Всего же в городе по причине протестов произошло около 30 пожаров. Пришлось частично ограничить работу метрополитена.

Кроме того, Миннеаполис на улицы вышли сотрудники вооруженной гражданской полиции, которая помогает обычным копам и защищает имущество.

Напомним, как сообщалось ранее, в Миннеаполисе полицейские фактически убили 46-летнего местного жителя Джорджа Флойда. Как видно из записи инцидента ‒ при задержании коп целенаправленно наступил ему на шею.

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