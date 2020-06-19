Застреливший в США афроамериканца коп сдался властям

12 июня в Атланте полицейский застрелил 27-летнего темнокожего мужчину Рэйшарда Брукса / fbi.gov

Бывший офицер полиции Атланты в американском штате Джорджия Гаррет Ролф, который смертельно ранил при задержании афроамериканца Рейшарда Брукса, сдался властям штата.

Спустя час после задержания его освободили под залог, при этом ему не нужно будет носить электронный браслет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Рольфу предъявлено обвинение по 11 пунктам, в том числе в преднамеренном убийстве. Его напарника обвиняют в нападении на подозреваемого при отягчающих обстоятельствах.

Ранее прокурор округа Пол Говард заявил, что власти Фултона выдали ордер на арест бывшего полицейского и его напарника, при задержании которыми умер Брукс.

Прокурор информировал, что Ролфу и его напарнику Девину Броснону дано время до вечера четверга, чтобы добровольно явиться в прокуратуру и сдаться правосудию.

Как известно, вечером 12 июня в Атланте полицейский застрелил 27-летнего темнокожего мужчину Рэйшарда Брукса. После этого в США началась волна протестов.

После инцидента Ролф был уволен из полиции города, его напарник Девин Броснон, который также участвовал в задержании афроамериканца, отстранен от оперативной работы.