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Трамп заявлял Путину о решении вопроса войны на Донбассе пророссийским президентом Украины

По данным экс-советника Дональда Трампа Джона Болтона, президент США много раз говорил о готовности "слить" Украину Кремлю.

24 июня 2020, 16:15
Трамп, Путин
Трамп заявлял Путину о решении вопроса войны на Донбассе пророссийским президентом Украины / Reuters

Президент США Дональд Трамп в рамках саммита G-20 в Буэнос-Айресе осенью 2018 года заялвлял ‒ вопрос с войной на Донбассе можно было бы решить "дружелюбной позицией к России".

Об этом утверждает экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома".

По его словам, вышеуказанную фразу Трамп произнес в конце ноября 2018 года ‒ сразу после инцидента с захватом украинских военных моряков россиянами в Керченском проливе.

При этом Болтон несколько раз упоминает в тексте книги о том, что Трамп якобы много раз говорил о готовности "слить" Украину Кремлю.

Читайте такжеТрамп рассказал, какую сделку он хочет заключить с ПутинымПо словам Болтона, Трамп якобы говорил Путину о том, что "пророссийский президент Украины мог бы помочь предотвратить третью мировую войну ".

Президенты РФ и США переговорили об этом на ужине, в частном порядке, в присутствии только переводчика Путина.

"Трамп на следующее утро заверил меня, что он сказал, что не видит перспективы для их встречи в любом формате, пока инцидент не будет разрешен [с захватом украинских моряков и военных кораблей – Главред]", – подытожил Болтон.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал в кругу американских чиновников ‒ военная помощь Украине должна оплачиваться из бюджета НАТО (Североатлантического альянса).

новости Украины Владимир Путин Дональд Трамп пророссийские силы Джон Болтон
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