УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Новые правила авиаперелетов по Европе: какие сюрпризы ждут туристов

14 мая 2020, 12:19

Пассажирам запретят перелеты с большим багажом и обяжут носить защитные маски.

Пассажиры аэропорта в Челси, Лондон.
ЕС меняет правила авиаперелетов / Reuters

В Европейском союзе намерены изменить правила перелетов после восстановления авиасообщения. Отныне пассажиров обяжут носить защитные маски на борту авиалайнера и запретят им путешествовать с большим багажом. Об этом заявили в Европейской комиссии.

Руководствуясь соображениями безопасности в условиях возможного возобновления туризма, в Еврокомиссии просят авиакомпании и аэропорты ввести новые правила перелетов, согласно которым пассажиры должны будут носить маски и брать с собой на борт самолета только ручную кладь. Перевозку большого багажа планируют запретить. Также рассматривается вариант реорганизации процессов регистрации на посадку во избежание скопления людей в очередях, сообщает РБК-Украина.

В Европейской комиссии подчеркивают, что ограничения на авиаперелеты отменят с учетом интересов всех граждан ЕС и условий эпидемиологической ситуации.

Тем временем в Турции анонсировали открытие курортного сезона уже с июня. Однако полноценно отдохнуть не получится – Анкара установила строгие планы соблюдения профилактических мер, в рамках которых туристы не смогут воспользоваться популярным all inclusive.

коронавирус туристы Европейский союз общество авиаперелеты
Сейчас вы просматриваете новость «Новые правила авиаперелетов по Европе: какие сюрпризы ждут туристов». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:32
Дело Микитася: застройщик отказался вносить залог и ушел черным ходом из суда: видео
12:21
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 14 мая
12:19
Новые правила авиаперелетов по Европе: какие сюрпризы ждут туристов
12:00
Лечение коронавируса: жена заболевшего рассказала, за что нужно платить в украинских больницах
11:47
"Сухие дни и +19": Киеву спрогнозирована перемена погоды Видео
11:42
Евровидение 2020 - как и где смотреть онлайн второй концерт 14-05-2020 Видео
11:30
Как в Украине будут запускать транспорт и авиасообщение: Минздрав назвал условие
11:10
Сквозь снег 2020 - дата выхода, актеры и трейлер Видео
11:08
Поздно пить боржоми: спасет ли экономику Украины пересмотр соглашения с ЕС мнение
11:04
Курс валют: новая серия валютных качелей от гривны и доллара
11:00
В Минздраве назвали условия для открытия метро Киева с 25 мая
10:53
Когда больные коронавирусом наиболее заразны: вирусолог дал точный ответ
10:40
В сервисах такси объяснили, почему резко подорожали поездки по Киеву
10:30
"Коронавирусная модель": в Кабмине придумали, как избавиться от маршруток
10:17
Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози разводятся после 8 лет отношений
10:04
Останется один Зеленский, или Как ЕС опустошает человеческий ресурс Украины мнение
10:02
Глава Мининфраструктуры ответил на предложение Кличко открыть метро с 25 мая
09:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на 14 мая: кому защищать добро Видео
09:40
Как уханская летучая мышь подрывает Россию мнение
09:38
Ведущая ученая ВОЗ рассказала, сколько времени нужно на обуздание коронавируса
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять