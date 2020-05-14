Новые правила авиаперелетов по Европе: какие сюрпризы ждут туристов

ЕС меняет правила авиаперелетов / Reuters

В Европейском союзе намерены изменить правила перелетов после восстановления авиасообщения. Отныне пассажиров обяжут носить защитные маски на борту авиалайнера и запретят им путешествовать с большим багажом. Об этом заявили в Европейской комиссии.

Руководствуясь соображениями безопасности в условиях возможного возобновления туризма, в Еврокомиссии просят авиакомпании и аэропорты ввести новые правила перелетов, согласно которым пассажиры должны будут носить маски и брать с собой на борт самолета только ручную кладь. Перевозку большого багажа планируют запретить. Также рассматривается вариант реорганизации процессов регистрации на посадку во избежание скопления людей в очередях, сообщает РБК-Украина.

В Европейской комиссии подчеркивают, что ограничения на авиаперелеты отменят с учетом интересов всех граждан ЕС и условий эпидемиологической ситуации.

Тем временем в Турции анонсировали открытие курортного сезона уже с июня. Однако полноценно отдохнуть не получится – Анкара установила строгие планы соблюдения профилактических мер, в рамках которых туристы не смогут воспользоваться популярным all inclusive.