Новый поворот: в Германии экологи мешают достроить Северный поток-2

Строительство газопровода Северный поток-2 / Reuters

Коллектив экологов из Федеративной Республики Германия добился приостановки строительства российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания NDR1.

В частности, после того, как экологи обжаловали разрешение на строительные работы в экономической зоне ФРГ (выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством), действие документа было временно приостановлено.

Жалобу на разрешение подала негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия". Разрешение касается строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии.

Также журналисты сообщают, что аналогичную жалобу на строительство Северного потока-2 подала еще одна природоохранная организация.

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