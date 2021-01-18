Новый поворот: в Германии экологи мешают достроить Северный поток-2

Многочисленный список факторов, из-за которых стопорилось строительство Северного потока-2, пополнился еще одним.
Коллектив экологов из Федеративной Республики Германия добился приостановки строительства российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания NDR1.
В частности, после того, как экологи обжаловали разрешение на строительные работы в экономической зоне ФРГ (выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством), действие документа было временно приостановлено.
Жалобу на разрешение подала негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия". Разрешение касается строительства газопровода в исключительной экономической зоне Германии.
Также журналисты сообщают, что аналогичную жалобу на строительство Северного потока-2 подала еще одна природоохранная организация.
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Северный поток-2 новости
- Строительство российского газопровода Северный поток-2 возобновилось 11 декабря 2020 года в Германии. В компании Nord Stream AG 28 декабря заявили, что строительные работы в немецких территориальных водах завершены.
- 15 января стало известно, что достройка газопровода Северный поток-2 в Дании приостановлена по причине технических проблем. В России причиной назвали отсутствие разрешения на проведение работ трубоукладчику Академик Черский, от сертификации которого отказалась норвежская компания DNV GL из-за угрозы попадания под американские санкции.
- Конгресс США преодолел вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет, в котором предусмотрены санкции против российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. Таким образом, с 1 января 2021 года ограничения Вашингтона против СП-2 вступили в силу.