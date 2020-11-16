Новый президент Молдовы Санду рассказала, какими будут отношения с Украиной

Майя Санду / Фейсбук М.Санду

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду сделала заявление о том, какими видит взаимоотношения между Украиной и Молдовой.

Об этом она рассказала в ходе брифинга по итогам выборов, трансляция которого проходила в ее Facebook.

По словам Санду, она выступает за необходимости строить дружеские отношения со всеми странами. В том числе и с Украиной.

"Мы построим сбалансированную внешнюю политику и мы будем строить дружественные отношения, включая Румынию и Украину", - сказала Санду.

Санду также добавила, что уверена в необходимости продолжения диалога с Россией и США.

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Выборы президента Молдовы: