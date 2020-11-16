Новый президент Молдовы Санду рассказала, какими будут отношения с Украиной

Майя Санду пообещала построить сбалансированную внешнюю политику.
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду сделала заявление о том, какими видит взаимоотношения между Украиной и Молдовой.
Об этом она рассказала в ходе брифинга по итогам выборов, трансляция которого проходила в ее Facebook.
По словам Санду, она выступает за необходимости строить дружеские отношения со всеми странами. В том числе и с Украиной.
"Мы построим сбалансированную внешнюю политику и мы будем строить дружественные отношения, включая Румынию и Украину", - сказала Санду.
Санду также добавила, что уверена в необходимости продолжения диалога с Россией и США.
Читайте такжеВыборы президента Молдовы: друг Путина Додон проигрывает экс-премьеру – опрос
Выборы президента Молдовы:
- Напомним, в Молдове 15 ноября состоялся второй тур выборов президента.
- По предварительным данным, на выборах победила кандидат от партии "Действие и солидарность", бывший премьер-министр Майя Санду.
- Президент Владимир Зеленский пригласил Майю Санду, которая победила на выборах президента Молдовы, осуществить официальный визит в Украину. Об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского и Санду.
Автор: Алексей Тычина