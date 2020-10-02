Новый удар по режиму Лукашенко: в Беларуси готовят масштабные протесты

Акции протеста в Минске / tut.by

В Беларуси оппозиция заявила о подготовке новых масштабных акций протеста.

Как говорится в сообщении белорусского Telegram-канала Баста!, главным требованием протестующих станет освобождение политзаключенных.

"Позорно поиграв выборы, крысиный король, похоже, решил попросту пересажать всех несогласных. Прямо сейчас по надуманным уголовным делам сидят несколько десятков человек", - подчеркивается в сообщении.

В белорусской оппозиции подчеркивают, что режим Лукашенко использует задержанных в качестве заложников для переговоров со странами ЕС.

"Власть держит этих людей в заложниках. В надежде, что можно будет как раньше торговать их свободой для переговоров со странами ЕС. Только бывший президент забыл, что он бывший и говорить с ним больше никто не будет. Никто не ведет переговоры с террористами. Это не разменные монеты, это наши друзья, коллеги и соотечественники", - отмечается в сообщении.

Новый марш оппозиции назначен на 14:00 в воскресенье, 4 октября.

Отметим, что акции протеста запланированы в Минске и других городах Беларуси.

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