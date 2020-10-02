Новый удар по режиму Лукашенко: в Беларуси готовят масштабные протесты

Новый марш оппозиции назначен на 4 октября.
В Беларуси оппозиция заявила о подготовке новых масштабных акций протеста.
Как говорится в сообщении белорусского Telegram-канала Баста!, главным требованием протестующих станет освобождение политзаключенных.
"Позорно поиграв выборы, крысиный король, похоже, решил попросту пересажать всех несогласных. Прямо сейчас по надуманным уголовным делам сидят несколько десятков человек", - подчеркивается в сообщении.
В белорусской оппозиции подчеркивают, что режим Лукашенко использует задержанных в качестве заложников для переговоров со странами ЕС.
"Власть держит этих людей в заложниках. В надежде, что можно будет как раньше торговать их свободой для переговоров со странами ЕС. Только бывший президент забыл, что он бывший и говорить с ним больше никто не будет. Никто не ведет переговоры с террористами. Это не разменные монеты, это наши друзья, коллеги и соотечественники", - отмечается в сообщении.
Новый марш оппозиции назначен на 14:00 в воскресенье, 4 октября.
Отметим, что акции протеста запланированы в Минске и других городах Беларуси.
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- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.