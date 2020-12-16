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Новый удар по России: эксперт сделал прогноз о политике США при Байдене

16 декабря 2020, 05:30
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Россия на выборах президента США поддерживала Трампа, так как Путина устраивал внешнеполитический курс Вашингтона при его президентстве, считает Максим Яли.

Джо Байден
При Байдене Россию ждут новые санкции - эксперт / GettyImages

Новоизбранный президент США Джо Байден в ходе своей предвыборной кампании не раз подчеркивал, что Россия – это главный враг Америки. Отношения Вашингтона и Москвы ждет обострение. Россию ожидают новые санкции и расследования.

Об этом заявил политолог Максим Яли в эфире телеканала Украина 24, комментируя поздравление президентом РФ Владимиром Путиным представителя Демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

По его словам, заявления Байдена о России в ходе избирательной кампании свидетельствуют о том, что отношения двух государств станут еще хуже. Россияне, в свою очередь, всячески поддерживали кандидатуру Дональда Трампа на пост американского президента.

"Всем известно, что российские СМИ открыто поддерживали именно Дональда Трампа. Известно, что именно Россия стояла за сливом того компромата, который предоставлялся командой Трампа Рудольфу Джулиани. Также кибератаки, о которых говорили в Конгрессе США представители американской разведки", - считает Яли.Читайте такжеПомпео назвал главную причину нового санкционного удара США по России

Эксперт полагает, что в России в лице Трампа видели более выгодную кандидатуру в контексте вопроса решения проблемы с Украиной. Политика изоляционизма Трампа, предполагающая отказ американцев от роли глобального арбитра мировой политики, устраивала Путина.

Однако президентом стал Байден, и теперь Россия может столкнуться с новыми санкциями и расследованиями.

"Я убежден, что будут новые расследования о российских вмешательствах, новые санкции против России, которые уже начались в течение последнего месяца", - подчеркнул Максим Яли.

Выборы президента США

  • Коллегия выборщиков 15 декабря объявила кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов в США. Байден набрал 300 голосов выборщиков, тогда как его главный конкурент получил 232 голоса.
  • Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой и заявил, что готов взаимодействовать с новым президентом США.
  • По мнению научного сотрудника Университета Джорджа Вашингтона Джованны Де Майо, новая американская администрация будет жестко действовать против России. США восстановит союз с Европой и попытается ввести более эффективные санкции против Москвы.

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