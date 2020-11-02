Новый удар США по России: эксперт раскрыла планы Вашингтона в случае победы Байдена

Байден будет искать путь введения более эффективных санкций против России - эксперт / Reuters

В случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США-2020, американская администрация будет жестко действовать против России. Вероятно, Байден сосредоточит внимание на сотрудничестве с Европой для введения более эффективных санкций против Москвы.

Об этом заявила приглашенный научный сотрудник Университета Джорджа Вашингтона Джованна Де Майо в комментарии российскому информагентству РИА Новости.

По ее словам, США в сотрудничестве с Европой могут сделать акцент на качественном аспекте ограничительных мер против России. Речь идет о более серьезных санкциях и других способов влияния на политику Москвы.

"Администрация Байдена будет жесткой с Россией, хотя это не обязательно означает увеличение числа санкций. Очень возможно, что Байден попытается найти общую стратегию с европейскими союзниками, чтобы сосредоточиться на конкретных, но более эффективных санкциях, а также на более креативных способах привлечения России к ответственности без того, чтобы впадать в бесполезное умножение санкций", - утверждает Де Майо.

Кроме того, она полагает, что США столкнутся с Россией по вопросам нового приоритетного курса Джо Байдена – "Продвижение демократических ценностей".Читайте такжеКому достанется Белый дом: стали известны рейтинги Трампа и Байдена

Также Де Майо подчеркнула, что Вашингтон осуществит попытку принять меры против Москвы из-за возможного вмешательства России в президентские выборы 2020 года и возможные выплаты талибам "за головы американских солдат в Афганистане".

Выборы президента США-2020