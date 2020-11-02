Новый удар США по России: эксперт раскрыла планы Вашингтона в случае победы Байдена

В Белом доме могут сосредоточиться на новых мерах против России.
В случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США-2020, американская администрация будет жестко действовать против России. Вероятно, Байден сосредоточит внимание на сотрудничестве с Европой для введения более эффективных санкций против Москвы.
Об этом заявила приглашенный научный сотрудник Университета Джорджа Вашингтона Джованна Де Майо в комментарии российскому информагентству РИА Новости.
По ее словам, США в сотрудничестве с Европой могут сделать акцент на качественном аспекте ограничительных мер против России. Речь идет о более серьезных санкциях и других способов влияния на политику Москвы.
"Администрация Байдена будет жесткой с Россией, хотя это не обязательно означает увеличение числа санкций. Очень возможно, что Байден попытается найти общую стратегию с европейскими союзниками, чтобы сосредоточиться на конкретных, но более эффективных санкциях, а также на более креативных способах привлечения России к ответственности без того, чтобы впадать в бесполезное умножение санкций", - утверждает Де Майо.
Кроме того, она полагает, что США столкнутся с Россией по вопросам нового приоритетного курса Джо Байдена – "Продвижение демократических ценностей".Читайте такжеКому достанется Белый дом: стали известны рейтинги Трампа и Байдена
Также Де Майо подчеркнула, что Вашингтон осуществит попытку принять меры против Москвы из-за возможного вмешательства России в президентские выборы 2020 года и возможные выплаты талибам "за головы американских солдат в Афганистане".
Выборы президента США-2020
- Очередные выборы главы американского государства состоятся 3 ноября. Фаворитами президентской гонки являются действующий президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и бывший вице-президент, "демократ" Джо Байден.
- Профессор политологии техасского Университета A&M Джордж Эдвардст считает, что победу на выборах одержит кандидат от Демократической партии Джо Байден. Разрыв между кандидатами может достигнуть 10 миллионов голосов.
- Согласно данным опроса телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal, опубликованного 1 ноября, за Джо Байдена готовы проголосовать 52% избирателей, Дональда Трампа собираются поддержать 42% американцев, определившихся со своим выбором.