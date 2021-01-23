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Новый удар Запада: эксперт рассказала, как накажут РФ за посадку Навального

23 января 2021, 01:30
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Запад может усилить санкции в отношении РФ из-за задержания Алексея Навального, не исключила Юлия Осмоловская.

Навальный
Алексей Навальный / Reuters

Российские власти в ситуации вокруг Алексея Навального могут квалифицировать свои действия как борьбу с внутренним терроризмом, заявила исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы Юлия Осмоловская.

Как рассказала она эфире канала Украина 24, цивилизованному западному обществу будет сложно оппонировать этому.

В то же время эксперт не исключила усиление санкций в отношении РФ из-за задержания Навального.

"Но это ничего не изменит, потому что тот процесс, который происходил в Америке, российская власть очень свободно трактует как возможность делать то же самое и объяснять это необходимостью внутренней безопасности", — пояснила эксперт.

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Алексей Навальный новости

  • Федеральная служба исполнения наказания 29 декабря вызвала Алексея Навального в управление ФСИН по Москве. Политика, который на тот момент находился в Германии, где проходил реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок, обвинили в уклонении от прохождения мероприятий, связанных с его условной судимостью по делу Ив Роше.
  • Навальный вернулся в Москву 17 января и был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время прохождения пограничного контроля в Шереметьево.
  • 18 января Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток. Судебное заседание проводилось в одном из местных отделений полиции.
  • Соратник политика Леонид Волков заявил, что оппозиция готовится к масштабным митингам по всей стране.
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