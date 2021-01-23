Новый удар Запада: эксперт рассказала, как накажут РФ за посадку Навального

Алексей Навальный / Reuters

Российские власти в ситуации вокруг Алексея Навального могут квалифицировать свои действия как борьбу с внутренним терроризмом, заявила исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы Юлия Осмоловская.

Как рассказала она эфире канала Украина 24, цивилизованному западному обществу будет сложно оппонировать этому.

В то же время эксперт не исключила усиление санкций в отношении РФ из-за задержания Навального.

"Но это ничего не изменит, потому что тот процесс, который происходил в Америке, российская власть очень свободно трактует как возможность делать то же самое и объяснять это необходимостью внутренней безопасности", — пояснила эксперт.

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