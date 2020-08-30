"Ну вы и садист": у Лукашенко нагло оправдали убийства и зверства ОМОНа

Силовики на улицах Минска / Reuters

Помощник объявленного президентом Беларуси Александра Лукашенко Николай Латышенок вышел к протестующим, которые собрались у президентского дворца в Минске.

Видео эмоционального разговора опубликовало белорусское издание Tut.by.

В частности, помощник Лукашенко сделал несколько вызывающих заявлений по поводу массовых акций протеста, которые продолжаются в Беларуси.

Отвечая на вопрос о том, будут ли наказаны силовики, которые причастны к гибели участника митинга, Латышенок выдвинул абсурдное предположение о том, что погибшего застрелили сами протестующие.

"Вы уверены, что это не был провокатор? Есть высотки, есть технологии ваши, которыми вы живете…", — заявил Латышенок.

Кроме того, он также одобрительно отозвался о зверствах ОМОНа по отношению к протестующим.

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"Пять ОМОНовцев на одного человека — это нормально?", — задала ему вопрос участница митинга.

"Нормально", — считает Латышенок.

"Ну вы и садист", — ответили ему белорусы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лукашенко снова взял в руки автомат на фоне массовых акций протеста в Минске.