"Нужно быть реалистами": в Германии заявили, что мир не победит коронавирус в ближайшие годы

В Германии заявили, что мир не победит коронавирус в ближайшие годы / Фото Reuters

В ближайшие годы человечество не сможет полностью победить коронавирус, заявил глава Министерства здравоохранения Германии Карл Лаутербах. Он отметил, что это связано с постоянными мутациями COVID-19, однако вакцинация способна обеспечить защиту.

В интервью немецкому изданию Bild Лаутербах, возглавивший ведомство 8 декабря, призвал людей быть реалистами.

"Нам не удастся полностью победить коронавирус в обозримом будущем — четыре года. Нужно быть реалистами", — заявил Лаутербах.

По его словам, одна из причин — появление новых штаммов SARS-CoV-2.

"Новые варианты часто возникают у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями, онкологическими заболеваниями", — заявил министр.

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Новый глава немецкого Минздрава — врач-эпидемиолог и сторонник обязательной вакцинации. Он считает, что благодаря хорошо организованной прививочной кампании "даже новые варианты практически не будут представлять опасности" и инфекция не будет распространяться дальше.

Однако, по словам Лаутербаха, судя по тому, что известно о новом омикрон-штамме, просто вакцинации без последующей бустерной прививки, "вероятно, будет недостаточно". В этом вопросе все будет зависеть от того, будут ли новые штаммы и как люди будут переносить Омикрон.

Ранее миллиардер и филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что острая фаза пандемии коронавируса может закончиться уже в следующем году. При этом Гейтс признался, что не ожидал появления столь заразного штамма, как Дельта, и не рассчитывал, что людей придется так долго уговаривать прививаться и носить маски.

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