"Нужно быть жестче": муж Тихановской передал просьбу из СИЗО

Сергей Тихановский обратился к жене из СИЗО / кадр из видео

Супруг бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергей, который вот уже 4 месяца находится в СИЗО, посоветовал жене "быть жестче".

Об этом он сказал ей во время телефонного разговора, опубликованного телеканалом "Дождь".

"Делаем всё возможное, чтобы скорее вы все вышли. Не знаю, как долго это может продлиться. Но надеемся, что очень скоро", – сказала Тихановская.

Тихановский в свою очередь вспомнил о встречах жены с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, на что экс-кандидат заявила, что они "хорошие люди, поддерживают нас".

В то же время заключенный считает, что оппозиционерам, находящимся на свободе, надо было бы вести себя "жестче".

"Ну, надо как-то жестче быть", — сказал Тихановский.

В ответ Светлана заявила, что переживает, чтобы ее действия не отразились на тех, кто находится в заключении.

"Но, значит, будем жёстче", — подытожила Тихановская.

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