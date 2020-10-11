"Нужно быть жестче": муж Тихановской передал просьбу из СИЗО

Супруг оппозиционерки вспомнил о поддержке Франции и Германии.
Супруг бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергей, который вот уже 4 месяца находится в СИЗО, посоветовал жене "быть жестче".
Об этом он сказал ей во время телефонного разговора, опубликованного телеканалом "Дождь".
"Делаем всё возможное, чтобы скорее вы все вышли. Не знаю, как долго это может продлиться. Но надеемся, что очень скоро", – сказала Тихановская.
Тихановский в свою очередь вспомнил о встречах жены с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, на что экс-кандидат заявила, что они "хорошие люди, поддерживают нас".
В то же время заключенный считает, что оппозиционерам, находящимся на свободе, надо было бы вести себя "жестче".
"Ну, надо как-то жестче быть", — сказал Тихановский.
В ответ Светлана заявила, что переживает, чтобы ее действия не отразились на тех, кто находится в заключении.
"Но, значит, будем жёстче", — подытожила Тихановская.
Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:
- 23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась секретная церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
- 1 сентября в ООН сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые привели к массовым протестам и арестам в стране.
- 22 августа в Минске жертвы силовиков показали, как их избивали. Люди нарисовали на асфальте контуры камеры на шесть человек, после чего встали внутрь с плакатами: "Потерял сознание – били сильнее", "Нас заставили раздеться догола", "Узнали, что пианист – начали ломать пальцы", "Судили без адвоката", "Терял сознание от боли" и др.
- 22 августа Александр Лукашенко призвал белорусов "простить ошибки" силовиков, а большинство фото, где люди демонстрируют последствия жестоких избиений правоохранителями, он назвал фейками.