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Обе палаты Конгресса США перешли под контроль Демократической партии

7 января 2021, 10:15
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Рафаэль Уорнок и Джон Оссоф победили во втором туре выборов.

Сенат США
Сенат США стали контролировать демократы / Reuters

Сенат США перешел под контроль Демократической партии после того, как кандидаты от Демпартии Рафаэль Уорнок и Джон Оссоф от штата Джорджия победили во втором туре выборов.

Таким образом баланс сил в верхней палате Конгресса США оказался на стороне демократов, сообщает BBC.

Демократы Уорнок и Оссоф обошли оппонентов от Республиканской партии Дэвида Пердью и Келли Лоеффлера.

Уорнок победил действующего сенатора Лоеффлера прогнозируемыми 50,7% против 49,3%. Оссофф опередил республиканца Пердью, получив 50,28% против 49,72%.

Отмечается, что Демократическая партия будет контролировать Сенат, Палату представителей и Белый дом впервые с 2009 года.

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