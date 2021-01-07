Обе палаты Конгресса США перешли под контроль Демократической партии

Сенат США стали контролировать демократы / Reuters

Сенат США перешел под контроль Демократической партии после того, как кандидаты от Демпартии Рафаэль Уорнок и Джон Оссоф от штата Джорджия победили во втором туре выборов.

Таким образом баланс сил в верхней палате Конгресса США оказался на стороне демократов, сообщает BBC.

Демократы Уорнок и Оссоф обошли оппонентов от Республиканской партии Дэвида Пердью и Келли Лоеффлера.

Уорнок победил действующего сенатора Лоеффлера прогнозируемыми 50,7% против 49,3%. Оссофф опередил республиканца Пердью, получив 50,28% против 49,72%.

Отмечается, что Демократическая партия будет контролировать Сенат, Палату представителей и Белый дом впервые с 2009 года.

Читайте также"Не хватило мужества": Трамп побил горшки с вице-президентом Пенсом

Беспорядки в Вашингтоне: