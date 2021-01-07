Обе палаты Конгресса США перешли под контроль Демократической партии

Рафаэль Уорнок и Джон Оссоф победили во втором туре выборов.
Сенат США перешел под контроль Демократической партии после того, как кандидаты от Демпартии Рафаэль Уорнок и Джон Оссоф от штата Джорджия победили во втором туре выборов.
Таким образом баланс сил в верхней палате Конгресса США оказался на стороне демократов, сообщает BBC.
Демократы Уорнок и Оссоф обошли оппонентов от Республиканской партии Дэвида Пердью и Келли Лоеффлера.
Уорнок победил действующего сенатора Лоеффлера прогнозируемыми 50,7% против 49,3%. Оссофф опередил республиканца Пердью, получив 50,28% против 49,72%.
Отмечается, что Демократическая партия будет контролировать Сенат, Палату представителей и Белый дом впервые с 2009 года.
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Беспорядки в Вашингтоне:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- При этом Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Действующий президент США призвал своих сторонников поддержать правоохранителей.
- Избранный американский президент Джо Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом.
Автор: Алексей Тычина