"Обкуренные урки": Лукашенко высказался об избиениях в СИЗО на Окрестина

Лукашенко утверждает, что среди задержанных в ходе протестов - 60% "урок, наркоманов и пьяниц" / belta.by

В ходе событий, связанных с протестами в Беларуси, в следственный изолятор на Окрестина в Минске попали неоднократно судимые люди, которые пребывали в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Они напали на сотрудников СИЗО, вследствие чего произошел конфликт.

Такую версию резонансных избиений на Окрестина изложил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским журналистам во вторник, 8 сентября.

По его словам, не следует обвинять ОМОН в избиениях на Окрестина, поскольку силовиков там не было.

"А получил кто-то на Окрестина или нет? Почему все повесили на ОМОН? Потому что ОМОН спас нас, как мы все сейчас видим, от блицкрига", - сказал глава РБ.

Он утверждает, что 60% из тех, кто был задержан в ходе протестов в Беларуси – не единожды судимые люди, которые пребывали в неадекватном состоянии.

"И на Окрестина попало очень много, кого я называю "урки", по 12 раз судимые и прочее. И вот когда они пьяные и обкуренные, а их там было 60%, они ринулись на этих ребят (охранников на Окрестина), и конечно они им ответили. Ну и естественно, кто-то там кого-то защищал, им перепало. Но не омоновцы, омоновцев на Окрестина не было", - сказал Лукашенко.Читайте также"В камере – нет": замглавы МВД Беларуси сделал новое заявление об избиениях людей в Беларуси

Более того, он заявил, что некоторые специально рисовали синяки, а кого-то действительно избивали. Однако в ходе событий пострадали и силовики

"Ну да, у кого-то и спина была синяя. Но сегодня синяков уже нет. А 39 или 40 ребят, которые переломаны, и с позвоночником переломанным омоновцы, до сих пор лежат в госпитале…Я не могу осудить этих ребят, которые защитили не только страну, но и меня", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко.

Победа Лукашенко не была признана значительной частью белорусского народа. Белорусы назвали выборы сфальсифицированными и вышли на массовые многотысячные акции протеста с целью проведения перевыборов президента.

Вечером с 11 на 12 августа в ходе очередных протестов сотрудники силовых структур Беларуси применили чрезмерную силу к протестующим. Силовики избивали как участников митингов, так и случайных прохожих, включая работников СМИ.

В ночь на 12 августа было задержано около 7 тысяч человек. Многих из них отвезли в следственный изолятор Минска на улице Окрестина. Белорусы жаловались, что в СИЗО их избивали и пытали.

Власти все обвинения о насилии в СИЗО на Окрестина отвергали.

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