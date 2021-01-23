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Обнародованы кадры избиения украинского подростка в Париже

23 января 2021, 11:39

В настоящее время подросток находится в тяжелом состоянии.

Опубликованы кадры избиения украинского подростка в Париже / Facebook/Slavko Koutchinskiy

Появилось видео, как неизвестные в Париже возле Эйфелевой башни жестоко избили украинца - 14-летнего Юрия.

Видео в своем Facebook обнародовал французский политик Николя Дюпон-Эньян. Инцидент он назвал "неприятным нападением на школьника со стороны банды негодяев".

"Десять против одного". Давайте все поймем: твердые приговоры для агрессоров, приостановление семейных пособий. От всей души надеюсь, что этот парень, что находится в коме, выйдет без последствий ", — высказался в соцсети поилитик.

В свою очередь, украинские дипломаты в Париже прислали запрос в местную прокуратуру в связи с жестоким избиением во французской столице украинского подростка. Продолжается расследование, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

В настоящее время подросток находится в тяжелом состоянии. При этом врачи наблюдают и положительную динамику.

"Обнадеживающие новости о юноше Юрии. Как сообщил во время встречи с консулом заведующий реанимационным отделением госпиталя Некер, состояние тяжелое, но есть положительная динамика. Врачи планируют начать процесс вывода из искусственной комы для дальнейшей реабилитации. Желаем скорейшего выздоровления", - написал посол Украины во Франции Вадим Омельченко в своем Twiiter.

Избиение подростка в Париже – о чем сообщалось ранее:

  • В Париже зверски избили 14-летнего украинца по имени Юрий. Парень сейчас находится в реанимации, он в коме.
  • В результате нападения у мальчика пробит череп, ножевые ранения, множественные переломы ребер, рук, травма глаз.
  • Инцидент произошел еще 15 января (а 21 января 2021 года Юрию исполнилось 15 лет), сообщил один из представителей украинской общины в Париже в Facebook. По его словам, "десяток неизвестных с металлическими дубинками, битами и ножами атаковали компанию студентов". Компания, в которой был Юрий, разбежалась – а вот ему скрыться не удалось.

Париж новости Франции
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