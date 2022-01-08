Обнаружен коронавирус-мутант: что известно о гибриде Дельты и Омикрона

Обнаружена новая мутация коронавируса / Фото Reuters

На Кипре обнаружен новый вариант коронавируса, который является гибридом штаммов Дельта и Омикрон.

Открытие сделали ученые, работающие в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, сообщает CNN.

Исследователи дали ему название "дельтакрон", сообщил в субботу журналистам заведующий данной лабораторией Леонтиос Кострикис, который ранее возглавлял Научно-консультативный совет по борьбе с пандемией, функционирующий при кипрском министерстве здравоохранения.

Что известно о Дельтакроне

По его словам, новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма. "Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом", - сказал вирусолог.

По словам Кострикиса, у омикрон-штамма 30 мутаций, и "10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре".

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Он добавил, что так называемый дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами ковида, а остальные 14 - у обычных жителей.

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Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили что одной из причин появления новых штаммов коронавируса является низкий уровень вакцинации в мире.

В организации также отметили, что все варианты COVID-19 приводят к госпитализации и к летальному исходу.

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