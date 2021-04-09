Обнаженка в Дубае: покинуть ОАЭ смогут не все украинки

По законам исламского шариата, девушкам-моделям грозило до полугода тюрьмы, но они отделались легким испугом и скоро уже вернутся в Украину.
Украинские девушки-модели, которые оказались в центре скандала после того, как голыми участвовали в фотосессии в отеле Дубая, в ближайшие дни будут депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако, как сообщает портал Сегодня, одной из девушек придется задержаться в ОАЭ (у нее медики установили заражение коронавирусом COVID-19).
По данным источника, украинку отправят домой сразу домой после того, как она выздоровеет. Личность девушки арабские медики оставили в тайне.
К слову, по законам шариата, девушкам-моделям грозило до полугода тюрьмы, но они отделались легким испугом и скоро уже вернутся в Украину. А вот организатор скандальной фотосессии, житель Киева Виталий Гречин, якобы находится сейчас в арабской тюрьме и ему грозит до полутора лет заключения.
Читайте такжеМИД уточнил число украинок, задержанных в Дубае за обнаженку
Задержание украинок в Дубае – о чем ранее писалось:
- Вечером 3 апреля в соцсетях появились фото и видео, на которых были запечатлены 13 голых женщин, позирующих на балконе в Дубае. Британское издание Mirror узнало, что за участие в съемках девушек задержали.
- По предварительным сведениям, съемки устроили в рамках рекламной кампании, в них участвовали гражданки Украины, России и Беларуси. В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Дубае были задержаны 11 наших соотечественниц, их обвинили в нарушении норм общественной морали.
- Курортный Дубай гораздо более либеральный, чем ряд других арабских стран, однако полиция там строго следит за соблюдением норм шариата.За обнаженную съемку девушкам могло грозить до 6 месяцев за решеткой.
- Представитель МИД Олег Николенко сообщил, что вероятнее всего после уплаты штрафа в около 1300 долларов девушек в ближайшие дни депортируют из страны.