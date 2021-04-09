Обнаженка в Дубае: покинуть ОАЭ смогут не все украинки

Покинуть ОАЭ смогут не все украинки/ Twitter / tammytabby

Украинские девушки-модели, которые оказались в центре скандала после того, как голыми участвовали в фотосессии в отеле Дубая, в ближайшие дни будут депортированы из Объединенных Арабских Эмиратов. Однако, как сообщает портал Сегодня, одной из девушек придется задержаться в ОАЭ (у нее медики установили заражение коронавирусом COVID-19).

По данным источника, украинку отправят домой сразу домой после того, как она выздоровеет. Личность девушки арабские медики оставили в тайне.

К слову, по законам шариата, девушкам-моделям грозило до полугода тюрьмы, но они отделались легким испугом и скоро уже вернутся в Украину. А вот организатор скандальной фотосессии, житель Киева Виталий Гречин, якобы находится сейчас в арабской тюрьме и ему грозит до полутора лет заключения.

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