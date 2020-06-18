УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Обнуление сроков Путина: в полиции Москвы сделали заявление о фейковых аккаунтах в интернете

18 июня 2020, 04:08

С просьбой о проверке данной информации в полицию обратилась Московская избирательная комиссия.

Кремль
Голосование за обнуление президентских сроков Путина пройдет 1 июля / РИА Новости

В полиции Москвы пообещали изучить информацию, согласно которой в Сети могут создаваться фейковые аккаунты граждан с целью фальсификации онлайн-голосования за изменения в Конституцию РФ.

Об этом сообщает информагентство РБК.

Речь идет о том, что полицейские намерены осуществить проверку сведений о попытках создания ненастоящих аккаунтов россиян, которые могут использоваться в рамках дистанционного голосования за поправки в Конституцию РФ.

После проверки в полиции примут решение в рамках действующего законодательства. Далее полицейские проинформируют Московский избирком о результатах проведенных мероприятий.

Ранее в российских средствах массовой информации сообщили, что городская избирательная комиссия Москвы обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить определенную схему, при помощи которой регистрируются ложные аккаунты для голосования по поправкам в российскую конституцию.

Добавим, процедура голосования по поправкам в Конституцию РФ, благодаря которым может произойти обнуление президентских сроков Владимира Путина, состоится 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн.

новости России Конституция России голосование фейки онлайн
Сейчас вы просматриваете новость «Обнуление сроков Путина: в полиции Москвы сделали заявление о фейковых аккаунтах в интернете». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:30
Выходные на День независимости 2020: когда отмечаем и как
04:17
MARUV оторвалась в БДСМ-клипе - видео
04:08
Обнуление сроков Путина: в полиции Москвы сделали заявление о фейковых аккаунтах в интернете
04:01
Как маски для лица уродуют наше лицо Фото
03:22
Работал на "Л/ДНР": в Одессе СБУ задержала украинца, призывавшего к созданию республики
02:59
Как правильно выбирать овощи - где больше всего нитратов
02:19
Медики изобрели новый метод профилактики распространенного вида рака
01:40
Гороскоп всех знаков Зодиака на 19 июня: подъем статуса и победы на разных фронтах Видео
00:56
Почему коронавирус атакует людей с диабетом: ученые нашли ответ
00:19
День участкового полицейского: какой сегодня праздник 18 июня, приметы
17 июня, среда
23:49
В НАТО согласовали пакет мер в ответ на ядерную угрозу от РФ
23:00
В Китае медики нашли новые симптомы коронавируса у детей
22:15
Журналист Гармаш из ТКГ рассказал, есть ли новый закон об особом статусе Донбасса
21:52
Коронавирус опять вгрызается в Италию: в стране всплеск новых заражений Видео
21:30
Модные сарафаны 2020: самые популярные легкие платьица на лето – фото Фото
21:20
Бронзовая призерша-фигуристка отказалась от спорта ради порно Видео
21:20
Безмасочный бунт: как в киевском метро наказывают пассажиров без масок
21:12
В Офисе президента рассказали, когда состоится саммит Украина-ЕС Видео
20:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 18 июня: подножка от тайного недруга и перспективное знакомство Видео
20:18
Новый министр образования: Шмыгаль внес в Раду постановление о назначении главы МОН Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять