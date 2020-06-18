Обнуление сроков Путина: в полиции Москвы сделали заявление о фейковых аккаунтах в интернете

Голосование за обнуление президентских сроков Путина пройдет 1 июля / РИА Новости

В полиции Москвы пообещали изучить информацию, согласно которой в Сети могут создаваться фейковые аккаунты граждан с целью фальсификации онлайн-голосования за изменения в Конституцию РФ.

Об этом сообщает информагентство РБК.

Речь идет о том, что полицейские намерены осуществить проверку сведений о попытках создания ненастоящих аккаунтов россиян, которые могут использоваться в рамках дистанционного голосования за поправки в Конституцию РФ.

После проверки в полиции примут решение в рамках действующего законодательства. Далее полицейские проинформируют Московский избирком о результатах проведенных мероприятий.

Ранее в российских средствах массовой информации сообщили, что городская избирательная комиссия Москвы обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить определенную схему, при помощи которой регистрируются ложные аккаунты для голосования по поправкам в российскую конституцию.

Добавим, процедура голосования по поправкам в Конституцию РФ, благодаря которым может произойти обнуление президентских сроков Владимира Путина, состоится 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн.