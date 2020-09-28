Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: США обратились к Баку и Еревану

В Штатах осуждают эскалацию насилия / Reuters

Соединенные Штаты Америки призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Вашингтон также призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.

Об этом сообщает Госдеп США, передает CNN.

Заместитель госсекретаря Стивен Биган провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацакяном и призвал обе стороны немедленно прекратить военные действия, избегать дальнейшей эскалации.

В Госдепе также отметили, что участие третьих стран в конфликте только усилит напряженность.

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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее: