Обострение конфликта в Нагорном Карабахе: США обратились к Баку и Еревану

Вашингтон призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.
Соединенные Штаты Америки призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Вашингтон также призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.
Об этом сообщает Госдеп США, передает CNN.
Заместитель госсекретаря Стивен Биган провел телефонные переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацакяном и призвал обе стороны немедленно прекратить военные действия, избегать дальнейшей эскалации.
В Госдепе также отметили, что участие третьих стран в конфликте только усилит напряженность.
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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- Утром в воскресенье, 27 сентября, вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.
- Кабмин Армении ввел военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию из-за событий в Карабахе.
- Позже Азербайджан также принял решение с 28 сентября ввести военное положение на территории страны. В государстве будет действовать комендантский час.
- Турция призвала Армению "немедленно прекратить агрессию" по отношению к Азербайджану. Кроме того Анкара пообещала Баку поддержку в связи с ситуацией в Карабахе.
- Россия также провела переговоры с армянской стороной и призвала Баку и Ереван урегулировать конфликтную ситуацию.
- В НАТО призвали стороны договориться мирным путем.
Автор: Анна Багрий