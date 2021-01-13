Объявить импичмент: под Капитолием митингующие требуют арестовать Трампа

В США требуют арестовать Трампа / Reuters

В Вашингтоне снова неспокойно. На фоне дебатов в Палате представителей Конгресса США о решении импичмента президенту Дональду Трампу под Капитолием проходит протест противников действующего президента.

Как сообщает Reuters, люди протестуют против Трампа и республиканцев в Конгрессе, которые не хотят голосовать за импичмент Трампа.

Митингующие также предлагают не только объявить президенту импичмент, но и арестовать его.

При этом полиция пыталась оттеснить протестующих.

Отметим, в эти минуты в Палате представителей Конгресса США проходят двухчасовые дебаты, после которых состоится итоговое голосование, по результатам которого Палата представителей может принять резолюцию об импичменте Дональда Трампа.

Читайте такжеТрамп отдает власть Байдену: опубликовано заявление президента США

После этого резолюцию должны передать для рассмотрения и голосования в Сенат.

Однако лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что не намерен собирать сенаторов, которые ушли на каникулы, для рассмотрения импичмента президенту Дональду Трампу, по крайней мере до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Импичмент Трампа - о чем ранее сообщал Главред: