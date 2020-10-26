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Очередной шаг белорусов к свободе: в стране началась всенародная забастовка

26 октября 2020, 10:08

Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать.

В Беларуси началась всенародная забастовка / TYT,by

Прошедшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума. Его требования — Александр Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены — не были выполнены. Вчера, в его последний день, на улицы городов вышли тысячи протестующих, в Минске собралось не менее 100 тысяч человек. Силовики, как обычно, пытались помешать людям митинговать – в ход пошли светошумовые гранаты и резиновые пули. А в понедельник, 26 октября, в Беларуси начали протестовать рабочие на крупнейших белорусских предприятиях.

"Срок выполнения требований Народного Ультиматума вышел. Сегодня начинается народная забастовка — следующий шаг белорусов к свободе, прекращению насилия и новым выборам", - заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская, ее цитирует TYT.by.

По ее словам, белорусы знают, что 26 октября главная работа — показать, что никто не будет работать на режим.

"Работники государственных заводов и предприятий, транспортники и шахтеры, преподаватели и студенты с самого утра начали бастовать", - сказала Тихановская.

В то же время пресс-секретарь белорусского премьера заявила, что все предприятия реального сектора экономики работают штатно, производства не остановлены.

Забастовка в Беларуси 26 октября – кто остановил работу:

Сотрудники милиции задержали несколько человек у проходной "Гродно Азота" за участие в несанкционированной акции, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В Минске на предприятии "Белкоммунмаш" на забастовку вышли инженеры. Также есть информация, что многие сотрудники взяли сегодня выходной за свой счет.

На предприятии "Минский электротехнический завод" основные цеха и отделы остановили работу, люди просто общаются друг с другом.

На Минском тракторном заводе рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной.

Не работает сайт dominos.by, "Пиццы Лисицы", офлайн-магазины oz.by, "Стримлайн" отменил сегодня занятия.

Также сообщается, что студенты белорусских вузов БГПУ, МГЛУ, БНТУ, Института бизнеса БГУ присоединились к забастовке.

Протесты в Беларуси – о чем сообщалось ранее:

  • 25 октября истек срок ультиматума, который кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинула лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала, чтобы к 25 октября президент ушел в отставку, на улицах прекратилось насилие и все политзаключенные были освобождены. Также политик потребовала провести перевыборы главы государства до конца 2020 года. В этот день в Минске и других городах Беларуси вышли на акции протеста.
  • Лидер Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность ограничить в рамках законодательства число президентских сроков, заявил политолог, бывший политзаключенный Юрий Воскресенский, который недавно вышел из СИЗО, где тоже участвовал в переговорах с главой государства.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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