Очередной удар по Газпрому: стало известно о новых убытках монополиста

По результатам последних 10 месяцев доходы Газпрома от эксперта газа упали на 44% – до 19 миллиардов долларов.
Доходы российской транснациональной корпорации Газпром от экспорта газа за период с января по октябрь 2020 года упали на 44% в сравнении с аналогичными показателями за 2019 год. Физический экспорт газа снизился на 11,4%.
Как сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России, объем экспорта в октябре составил 17,9 (в месячном выражении рост составил 10,9 млрд куб.м) миллиардов кубических метров на сумму в 2, 603 миллиарда долларов (на 31,2% больше, чем в сентябре).
Средняя экспортная цена на газ в октябре 2020 года составила 145 долларов за одну тысячу кубических метров. Цена в сентябре составляла 123 доллара. Весной и летом цена колебалась от 82 до 94 долларов за тысячу кубометров. Примечательно, цена в феврале 2019 года составляла 140 долларов за тысячу кубометров.
Средняя цена российского газа на экспорт 2020
- Май – 94 доллара
- Июнь – 82 доллара
- Июль – 86 долларов
- Август – 92 доллара
- Октябрь – 145 долларов
(Цены указаны за тысячу кубометров)Читайте такжеНовый удар по Газпрому: СМИ раскрыли планы Европы по отказу от газа из РФ
Экспорт сжиженного природного газа
Также отмечается, что доходы компаний Sakhalin Energy и Ямал СПГ от экспорта сжиженного газа за период с января по октябрь 2020 года снизились на 14,9% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.
При этом за данный временной период экспорт СПГ вырос на 1,8% - до 57,1 миллионов кубометров.
В октябре экспорт сжиженного природного газа составил 2,0 миллиона кубических метров – на 69,9% меньше, чем это было в сентябре. Соответственно, в месячном выражении было получено минус 85,9% прибыли.
Газпром новости
- В августе российские СМИ со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ сообщили, что за последние 6 месяцев Газпром потерял половину своей экспортной выручки. Корпорация была вынуждена продавать газ по цене, которая ниже безубыточной.
- 15 ноября был запущен в работу трубопровод ТАР (Трансадриатический поток), по которому уже начались коммерческие поставки газа в Европу в обход России. По прогнозам аналитиков, запуск трубопровода, поставляющего газ из Баку, может существенно ударить по европейской монополии Газпрома.