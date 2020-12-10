Очередной удар по Газпрому: стало известно о новых убытках монополиста

Экспорт российского газа снизился на 11,4% / ТАСС

Доходы российской транснациональной корпорации Газпром от экспорта газа за период с января по октябрь 2020 года упали на 44% в сравнении с аналогичными показателями за 2019 год. Физический экспорт газа снизился на 11,4%.

Как сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы России, объем экспорта в октябре составил 17,9 (в месячном выражении рост составил 10,9 млрд куб.м) миллиардов кубических метров на сумму в 2, 603 миллиарда долларов (на 31,2% больше, чем в сентябре).

Средняя экспортная цена на газ в октябре 2020 года составила 145 долларов за одну тысячу кубических метров. Цена в сентябре составляла 123 доллара. Весной и летом цена колебалась от 82 до 94 долларов за тысячу кубометров. Примечательно, цена в феврале 2019 года составляла 140 долларов за тысячу кубометров.

Средняя цена российского газа на экспорт 2020

Май – 94 доллара

Июнь – 82 доллара

Июль – 86 долларов

Август – 92 доллара

Октябрь – 145 долларов

(Цены указаны за тысячу кубометров)Читайте такжеНовый удар по Газпрому: СМИ раскрыли планы Европы по отказу от газа из РФ

Экспорт сжиженного природного газа

Также отмечается, что доходы компаний Sakhalin Energy и Ямал СПГ от экспорта сжиженного газа за период с января по октябрь 2020 года снизились на 14,9% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.

При этом за данный временной период экспорт СПГ вырос на 1,8% - до 57,1 миллионов кубометров.

В октябре экспорт сжиженного природного газа составил 2,0 миллиона кубических метров – на 69,9% меньше, чем это было в сентябре. Соответственно, в месячном выражении было получено минус 85,9% прибыли.

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