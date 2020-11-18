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Очередной удар по свободе слова: в России готовят новые меры по митингам

18 ноября 2020, 16:55

Автор инициатив, депутат от Единой России Дмитрий Вяткин считает, что государство должно "бороться с изобретательностью" активистов.

Государственная Дума, Госдума
Госдуме предлагают признать поочередные пикеты массовыми акциями / Reuters

В Госдуму РФ были внесены проекты законов, которые ужесточают правила проведения народных митингов. Если инициативы будут приняты, поочередные одиночные пикеты в России будут признаны митингами, а журналистам запретят принимать участие в акциях протеста.

Как сообщает РБК, Государственной Думе РФ предложили рассмотреть проект закона, в случае принятия которого власти будут считать поочередные пикеты и очереди на такие мероприятия митингами. Законопроект уже размещен в базе данных законодательного органа власти.

Кроме того, законодательной инициативой предлагается приравнять к митингу и массовое передвижение граждан в общественных местах, которое может быть направлено на выражение или формирование определенной точки зрения по различным вопросам, которые касаются России.

Также проект закона запрещает журналистам организовывать или участвовать в митингах. Публичные мероприятия запрещаются у зданий экстренных и оперативных служб.

При этом зарегистрирован еще один проект закона, в случае его принятия власть будет определять порядок сбора денежных средств для реализации публичных мероприятий. В частности, финансировать митинги не смогут иностранные физические и юридические лица, несовершеннолетние и граждане, перечисляющие деньги для активистов на анонимной основе. Деньги от неустановленных лиц власти перечислят на счет государства.

В комментарии российскому изданию Коммерсант депутат от Единой России Дмитрий Вяткин, который стал автором двух вышеуказанных инициатив, заявил, что власти следует бороться с "изобретательностью граждан", а публичная деятельность должна финансироваться на прозрачной основе и без участия иностранцев.Читайте также"Всё идет от Украины": Киев и Минск приблизили протесты в России – эксперт

"По факту это форма грубого вмешательства во внутренние дела", - считает Вяткин.

Также он раскритиковал одиночное пикетирование в России и считает, что власти должны в этой ситуации реагировать как на массовое публичное мероприятие.

"Люди идут и сменяют друг друга, мы прекрасно понимаем, что это не один человек вышел и что это массовая акция. Значит, и регулировать ее надо с точки зрения массовой акции. Кого мы обманываем?" – подчеркнул депутат.

Протесты в России

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