Очевидцы раскрыли шокирующие подробности гибели ведущего НТВ в Подмосковье

Александр Колтовой погиб при крушении самолета / соцсети

Очевидцы крушения самолета в Подмосковье, на котором погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, рассказали подробности произошедшего.

Как сообщил телеканалу "360" видевший момент крушения Сергей Выжутович, пилот до последнего пытался увести неуправляемую машину от домов, дорог и ЛЭП и надеялся сесть в поле.

"Как герой погиб..." - отметил очевидец.

Он отметил, что трудно представить, что чувствовали пилот и его пассажирка в тот момент, понимая, что самолет падает.

Крушение произошло быстро, у людей не было шансов на спасение.

"Раз и в землю воткнулся", - заявил очевидец, добавив, что сразу после этого произошел взрыв топливного бака, последовал пожар, который продолжался около 15 минут.

Кто погиб вместе с телеведущим?

Информация о том, что вместе с Колтовым погибла его жена, не соответствует действительности. Предыдущая жена телеведущего-экстремала, Надежда, работает в цирке художником по костюмам. Она призналась, что шокирована случившимся, хотя и рассталась с Колтовым много лет назад.

Надя и Александр познакомились много лет назад на шоу "За стеклом", в котором Колтовой недолго принимал участие. Надежда также работала на той программе стилистом. Общих детей у пары не было, сообщает МК.

Тело пассажирки самолета, на котором разбился ведущий НТВ Александр Колтовой, опознано. Об этом пишет издание "Стархит". Девушку зовут Наталья Климова. Ей 33 года. По данным некоторых СМИ, погибшая была менеджером одного из банков.

Кто такой Александр Колтовой и чем он занимался?

Он родился 30 мая 1979 года в Москве. На телеканале НТВ вел программу Звезды сошлись и шоу ДНК. Большинство интернет-изданий пишут, что Колтовой не был женат.

Ведущий в июле говорил, что у него есть лицензия пилота, он имеет 100 часов налета и хотел бы купить свой самолет.

Отметим, Лера Кудрявцева прокомментировала гибель своего соведущего по проекту "Звезды сошлись" на канале НТВ Александра Колтового.

Как оказалось, еще накануне до глубокой ночи Лера и Александр снимали очередную программу. Кудрявцева услушала страшную новость просто из сообщений СМИ, когда занималась домашними делами.

"Я в шоке сейчас сижу! Да, он очень сильно любил летать. Чуть ли не каждые выходные летал. И меня с собой звал частенько, говорил: "Поехали, Лерка, я тебя над Москвой прокачу", - приводит слова телеведущей портал Starhit.

Под Москвой разбился самолет – о чем сообщалось ранее:

В субботу днем, 7 ноября, возле российского поселка Томилино (находится под Москвой) разбился легкомоторный самолет Cessna, погибли два человека.

Самолет разбился из-за неисправности двигателя.

В результате крушения борта погиб известный ведущий Александр Колтовой и его супруга, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.