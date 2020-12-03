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Одна из стран мира получила первые дозы вакцины от коронавируса

3 декабря 2020, 21:43

Основная часть вакцинации планируется в период с января по апрель 2021 года.

вакцина,коронавирус
Британия получила первые вакцины от коронавируса / Reuters

Британия стала первой в мире страной, которой посчастливилось получить долгожданную вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Первые дозы вакцины уже начали прибывать в Соединенное Королевство.

Как пишет британский телеканал Sky News, на следующей неделе вакцина Pfizer будет распределена между 50 больницами, а первыми ее получат люди старше 80 лет и персонал домов для престарелых.

Затем вакцину доставят в центры массовой вакцинации, которые разместили в конференц-залах и спортивных аренах, а после - больничные кабинеты и медицинские центры.

После получения новых доз, возможно, в 2021 году, вакцину получат и другие группы риска. Основная часть вакцинации планируется в период с января по апрель 2021 года.

Отмечается, что в стране могут возникнуть задержки с поставками вакцины в дома для престарелых из-за трудностей с транспортировкой и хранением вакцины.

Вакцина от коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность.
  • 21 октября стало известно, что в Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. 28-летний врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля. В сентябре он заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось.
  • Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V заявили - она гораздо более эффективная, чем считалось ранее. Сообщается, что во время третьей фазы клинических испытаний с участием добровольцев, которые получили по две инъекции, выяснилось, что эффективность вакцины превышает показатель в 95%. Причем якобы у Спутника V нежелательные побочные эффекты отсутствуют вовсе.

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