Одна из стран мира получила первые дозы вакцины от коронавируса

Британия получила первые вакцины от коронавируса / Reuters

Британия стала первой в мире страной, которой посчастливилось получить долгожданную вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Первые дозы вакцины уже начали прибывать в Соединенное Королевство.

Как пишет британский телеканал Sky News, на следующей неделе вакцина Pfizer будет распределена между 50 больницами, а первыми ее получат люди старше 80 лет и персонал домов для престарелых.

Затем вакцину доставят в центры массовой вакцинации, которые разместили в конференц-залах и спортивных аренах, а после - больничные кабинеты и медицинские центры.

После получения новых доз, возможно, в 2021 году, вакцину получат и другие группы риска. Основная часть вакцинации планируется в период с января по апрель 2021 года.

Отмечается, что в стране могут возникнуть задержки с поставками вакцины в дома для престарелых из-за трудностей с транспортировкой и хранением вакцины.

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