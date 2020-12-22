Официально: Иран опубликовал отчет о причинах крушения Боинга МАУ

Копию отчета иранские чиновники уже передали официальным лицам всех стран, граждане которых погибли при крушении Боинга.
В Иране Организация гражданской авиации опубликовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы Боинга украинской авиакомпании МАУ.
Об этом сообщает портал Tasnim News Agency. Согласно отчету, самолет был сбит зенитной ракетой из-за того, что была допущена человеческая ошибка.
Отчет иранские чиновники уже передали официальным лицам Украины и других стран, граждане которых тоже погибли при крушении Боинга.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- 8 января 2020 года украинский самолет Международных авиалиний Украины во время вылета из Тегерана был сбит двумя ударами иранских ракет.
- Погибли 176 человек. Среди них граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Великобритании и Афганистана.
- В настоящий момент идет расследование трагедии. Власти Ирана утверждают, что катастрофа произошла из-за фактора человеческой ошибки и сбоя в работе системы противовоздушной обороны.
- В МИД Украины считали преждевременной версию Ирана о причине катастрофы самолета МАУ и призывали дождаться окончания расследования.
Автор: Дмитрий Видоменко