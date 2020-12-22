Официально: Иран опубликовал отчет о причинах крушения Боинга МАУ

Место крушения Боинга МАУ в Иране / Reuters

В Иране Организация гражданской авиации опубликовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы Боинга украинской авиакомпании МАУ.

Об этом сообщает портал Tasnim News Agency. Согласно отчету, самолет был сбит зенитной ракетой из-за того, что была допущена человеческая ошибка.

Отчет иранские чиновники уже передали официальным лицам Украины и других стран, граждане которых тоже погибли при крушении Боинга.

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