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Офшоры на миллиард: СМИ рассказали о теневом бизнесе семьи Лукашенко

19 декабря 2020, 07:39
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Журналисты подсчитали, сколько семья Александра Лукашенко могла отмыть благодаря кипрским офшорам.

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Александр и Виктор Лукашенко / president.gov.by

Две кипрские компании по продаже недвижимости — Eastleigh Trading и Dana Holdings — связаны с невесткой Александра Лукашенко Лилией - женой его старшего сына Виктора.

Как пишет The Village со ссылкой на проведенное европейскими журналистами расследование, Лилия Лукашенко была назначена директором Eastleigh Trading Вячеславом Дудкиным, бывшим начальником антикоррупционного управления МВД Беларуси, который бежал из страны и в 2012 году.

Дудкин ранее заявлял, что Лилия Лукашенко и владелец Eastleigh Trading, белоруский олигарх Владимир Пефтиев, использовали фирму в мошеннических схемах.

А Пефтиев был внесен санкционный список ЕС в 2011 году на том основании, что он был "ключевым финансовым спонсором режима Лукашенко".

В материале отмечается, что основными видами деятельности Eastleigh Trading является покупка, реконструкция и предоставление недвижимости в Беларуси.

В свою очередь Dana Holdings group имеет свою штаб-квартиру в Минске и управляется двумя сербами — Бояном и Небойшей Карич, отпрысками белградской бизнес-династии Каричей, с которой Александр Лукашенко имеет дружеские связи в течение многих лет.

Лилия Лукашенко также была названа "старшим сотрудником" в дочерней компании Dana Holdings, Дана Астра, в беларуских финансовых отчетах за 2017 год.

За последние несколько лет Dana Holdings получила ряд контрактов на строительство элитных квартир в Минске. Также эту компанию заметили в списке тех, которые выразили поддержку Лукашенко в то время, когда другие бастовали в знак солидарности с протестующими.

Читайте такжеКрах режима Лукашенко: Тихановская назвала сроки победы революции в БеларусиНо Dana Holdings опровергает обвинения беларуской оппозиции в том, что она пользуется особой благосклонностью Лукашенко.

"Цепочка Минск-Никосия-Белград-Дубай проливает свет на некоторые запутанные финансовые потоки между Беларусью и ЕС. И Кипру пришлось бы прекратить (заморозить) свою деятельность, если бы он хотел по-настоящему разобраться в его финансовые отношениях с Беларусью. Согласно документам, этот маленький остров привлекает в Беларусь больше иностранных инвестиций, чем любая другая страна ЕС", - подчеркивается в расследовании.

Авторы материала пишут, что договор об избежании двойного налогообложения позволяет белоруским фирмам получать выгоду от более низких кипрских налогов через оффшорные дочерние компании-ширмы.

По независимым оценкам, Лукашенко мог отмыть благодаря кипрским фирмам "более $1 млрд (€ 850 млн)", уточнили авторы расследования.

Напомним, ранее глава Комитета госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил о том, что белорусская власть готовится к "горячей войне".

"Если здесь будет доминировать Россия - это станет серьезным ударом по Украине", - подчеркнул он.

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