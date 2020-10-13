Огонь по митингующим: в ЕС пригрозили Лукашенко жестким наказанием

Власти и президент Беларуси утратили легитимность, заявили в ЕС.
Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси.
Как заявил спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано, соответствующее решение может быть принято в случае применения боевого оружия против участников протестов.
"Взгляды относительно поведения режима Лукашенко сейчас уже очень плохие в связи с тем, что он делает против собственного населения. Поэтому, если это заявление будет воплощено (о применении боевого оружия против протестующих, - ред.), то это только усилит очень плохое восприятие, которое уже имеет международное сообщество. Власти и президент утратили легитимность. Их имидж на самом деле очень запятнан, и прежде всего, в глазах их собственных граждан", - сказал Стано.
Он отметил, что вчера Совет ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов очень четко заявил, что будет второй раунд санкций.
"Они являются гибкими инструментами, и поэтому пересматриваются на постоянной основе. И если будет необходимость и это плохое поведение будет продолжаться, (санкционный, - ред.) список будет расширен и новые люди или учреждения попадут в него. Поэтому, четко понятно, что ЕС настроен реагировать на такие события", - подчеркнул Стано.
Он добавил, что в то же время ЕС продолжает призывать к всестороннему национальному диалогу в Беларуси и прекращению неприемлемых репрессий против мирных протестующих.
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- 2 октября, участники саммита Евросоюза пришли к соглашению по поводу санкций в отношении лиц, несущих ответственность за фальсификацию итогов выборов и применение насилия к участникам мирных протестов в Беларуси.
- Позже был был обнародован санкционный список из 44-х белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси. Александра Лукашенко в этом списке нет.
- Беларусь отреагировала на принятие Евросоюзом санкций в отношении ряда белорусских должностных лиц ответным санкционным списком.
- Российская Федерация присоединилась к санкциям Беларуси против Европейского Союза, которые были введены в ответ на аналогичный шаг ЕС.
- 2 октября в МИД Украины заявили о том, что наша страна обеими руками поддерживает введение жестких санкций против Беларуси со стороны Европейского союза. Киев планирует присоединиться к ним.
- 12 октября, в Евросоюзе приняли решение о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Это решение приняли главы министерств иностранных дел.