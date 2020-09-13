Около 100 тысяч белорусов сквозь штурм силовиков идут к резиденции Лукашенко

В Беларуси проходит Марш героев / Reuters

В воскресенье, 13 сентября, в Минске в 14:00 по местному времени начался Марш героев. Около 100 тысяч человек собрались на проспекте Независимости и идут по городу. Силовики пытаются задерживать людей.

Как сообщает российское издание Интерфакс, участники акций – около 100 тысяч человек – заняли тротуары и проезжую часть. Движение транспорта по проспекту Независимости перекрыто.

Протестующие направляются к стеле Минск-город-герой к резиденции действующего главы РБ Лукашенко.

Периодически пресса сообщает, что силовики не задерживают протестующих, однако на видео, публикуемых в Telegram, можно увидеть, как сотрудники силовых структур пытаются помешать маршу.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси рассказали о главной слабости режима Лукашенко

Известно, что задержали уже 250 человек. Несколько тысяч протестующих уже пришли к резиденции Лукашенко, которая находится в Дроздах – престижном районе в центре Минска, где также проживают и другие белорусские политики и чиновники.