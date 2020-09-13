Около 100 тысяч белорусов сквозь штурм силовиков идут к резиденции Лукашенко

Правоохранители применяют силовые меры, чтобы остановить колонну людей.
В воскресенье, 13 сентября, в Минске в 14:00 по местному времени начался Марш героев. Около 100 тысяч человек собрались на проспекте Независимости и идут по городу. Силовики пытаются задерживать людей.
Как сообщает российское издание Интерфакс, участники акций – около 100 тысяч человек – заняли тротуары и проезжую часть. Движение транспорта по проспекту Независимости перекрыто.
Протестующие направляются к стеле Минск-город-герой к резиденции действующего главы РБ Лукашенко.
Периодически пресса сообщает, что силовики не задерживают протестующих, однако на видео, публикуемых в Telegram, можно увидеть, как сотрудники силовых структур пытаются помешать маршу.Читайте такжеВ оппозиции Беларуси рассказали о главной слабости режима Лукашенко
Известно, что задержали уже 250 человек. Несколько тысяч протестующих уже пришли к резиденции Лукашенко, которая находится в Дроздах – престижном районе в центре Минска, где также проживают и другие белорусские политики и чиновники.
- Напомним, утром, 13 сентября, за несколько часов до начала Марша героев, силовики начали стягивать в центр города автозаки и военную технику для возможного подавления протестов.
- Перед началом политической акции силовики начали задерживать участников мероприятия. У протестующих были с собой бело-красно-белые белорусские флаги.
- Кроме того, власти ограничили работу мобильного интернета в Минске и временно закрыли 7 станций метро с целью препятствия проведению народных акций.