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"Окончательно охамели": Рогозин и Макфол сцепились из-за Навального

24 января 2021, 13:38
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Дмитрий Рогозин и бывший посол США в России Майкл Макфол устроили заочную перепалку.

Протесты в России 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального
В РФ прощли массовые акции протеста / Reuters

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и бывший посол США в России Майкл Макфол устроили заочную перепалку по поводу массовых акций протеста, которые прокатились по России в субботу, 23 января.

Рогозин получил заслуженный бан от Facebook за то, что начал хамить Макфолу в ответ на его посты о Навальном.

Макфол в Twitter потребовал освободить Алексея Навального, опубликовав хэштег, один из которых звучит как "Free Navalnya", что можно перевести как "Свободная Навальния".

В своём комментарии в Facebook Рогозин отметил, что раньше на Западе РФ называли "страной-бензоколонкой", а теперь хотят окрестить именем своего "кумира и агента". "Скажу тебе, Майкл, как посол послу: вы, американцы, окончательно охамели".

В то же время в МИД РФ пригрозили вызвать руководство посольства США в Москве из-за "демонстривного пренебрежения дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах".

"Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений, - добавили в МИД РФ.

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Митинги в России:

  • 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
  • В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
  • 23 января во многих городах РФ состоялись массовые акции на которые вышли десятки тысяч людей, в ходе которых произошли ожесточенные столкновения с силовиками. По итогу стало известно о задержании более 3,2 тысяч человек, сообщалось о десятках пострадавших протестующих и полицейских.
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