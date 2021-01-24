"Окончательно охамели": Рогозин и Макфол сцепились из-за Навального

В РФ прощли массовые акции протеста / Reuters

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и бывший посол США в России Майкл Макфол устроили заочную перепалку по поводу массовых акций протеста, которые прокатились по России в субботу, 23 января.

Рогозин получил заслуженный бан от Facebook за то, что начал хамить Макфолу в ответ на его посты о Навальном.

Макфол в Twitter потребовал освободить Алексея Навального, опубликовав хэштег, один из которых звучит как "Free Navalnya", что можно перевести как "Свободная Навальния".

В своём комментарии в Facebook Рогозин отметил, что раньше на Западе РФ называли "страной-бензоколонкой", а теперь хотят окрестить именем своего "кумира и агента". "Скажу тебе, Майкл, как посол послу: вы, американцы, окончательно охамели".

В то же время в МИД РФ пригрозили вызвать руководство посольства США в Москве из-за "демонстривного пренебрежения дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку несогласованных протестных акций в российских городах".

"Властям США стоит заняться собственными проблемами, включая преодоление глубокого раскола в американском обществе, порожденного социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия. Попытки же американской дипломатии, игнорирующей все приличия, фактически подстрекать радикальные элементы обречены на провал и будут иметь негативные последствия для двусторонних отношений, - добавили в МИД РФ.

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