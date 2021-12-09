"Омикрон" может изменить пандемию коронавируса - ВОЗ

Омикрон пока не исследован в точности / Фото Reuters

В ВОЗ сделали громкое заявление о последствиях штамма коронавируса Омикрон. В Организации считают, что новый вариант инфекции может оказать негативное влияние на пандемию.

"Некоторые характеристики "Омикрона", в частности, глобальное распространение и большое количество мутаций, указывают на то, что он может серьезно повлиять на ход пандемии", - заявил гендиректор организации Тедрос Адан Гебреесус, передает ТСН.

Гебреесус также отметил, что на данный момент очень трудно спрогнозировать, о каком именно влиянии говорится.

Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса.

Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.

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Читайте такжеУченые сфотографировали штамм коронавируса ОмикронНапомним, ранее глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий прогнозирует, что новая волна коронавируса в стране будет более мягкой и уже не такой интенсивной.

Также ранее в Минздраве призвали граждан встретить Новый год в кругу родных и близких, а также с полным курсом вакцинации от коронавируса.

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