ОМОН пошел в атаку на митингующих: что происходит на акциях протеста в Беларуси

В Беларуси начались задержания на акциях протеста.
В субботу, 3 октября, в Беларуси возобновились массовые акции протеста.
Уже известно о первых задержаниях участников, сообщает портал Tut.by.
В частности, в солигорском Парке 4 стихий была встреча с бастующими, в том числе с известным в городе шахтером Юрием Корзуном. По его словам, милиция разрешила провести экскурсию для приезжих и обещала никого не задерживать.
Однако спустя три минуты после начала встречи приехал ОМОН и начались задержания. Известно, что задержаны Корзун и фотокорреспондент Ирина Ореховская. Других участников просят разойтись.
В Минске студенты местного лингвистического университета провели акцию протеста у входа в один из корпусов. Они пели и читали стихи. Кроме того, девушки прошли с красно-белыми зонтами в Зеленом Луге. Сообщается, что улице Дорошевича уже дежурят автозаки, а в сторону Минска движется колонна военной техники.
В то же время в Гомеле задержали главного редактора местного издания Сильные новости Анну Якштас. Силовики задержали и ее мужа Дениса, который также работает в этом СМИ.
Сначала о задержании супругов Якштас заявил основатель издания Петр Кузнецов, а позже эту информацию подтвердили в милиции Гомеля.
"Забрали всю технику, а ребят - в РУВД. Связи с ними нет. Дома остались дети. Понятых привезли с собой. Мать Дениса говорила, что там много разных ведомств участвовало в этом обыске, много протоколов", - рассказал Кузнецов.
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