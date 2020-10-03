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ОМОН пошел в атаку на митингующих: что происходит на акциях протеста в Беларуси

3 октября 2020, 17:55

В Беларуси начались задержания на акциях протеста.

Беларусь,протесты
Массовые протесты в Беларуси / Reuters

В субботу, 3 октября, в Беларуси возобновились массовые акции протеста.

Уже известно о первых задержаниях участников, сообщает портал Tut.by.

В частности, в солигорском Парке 4 стихий была встреча с бастующими, в том числе с известным в городе шахтером Юрием Корзуном. По его словам, милиция разрешила провести экскурсию для приезжих и обещала никого не задерживать.

Однако спустя три минуты после начала встречи приехал ОМОН и начались задержания. Известно, что задержаны Корзун и фотокорреспондент Ирина Ореховская. Других участников просят разойтись.

В Минске студенты местного лингвистического университета провели акцию протеста у входа в один из корпусов. Они пели и читали стихи. Кроме того, девушки прошли с красно-белыми зонтами в Зеленом Луге. Сообщается, что улице Дорошевича уже дежурят автозаки, а в сторону Минска движется колонна военной техники.

В то же время в Гомеле задержали главного редактора местного издания Сильные новости Анну Якштас. Силовики задержали и ее мужа Дениса, который также работает в этом СМИ.

Сначала о задержании супругов Якштас заявил основатель издания Петр Кузнецов, а позже эту информацию подтвердили в милиции Гомеля.

"Забрали всю технику, а ребят - в РУВД. Связи с ними нет. Дома остались дети. Понятых привезли с собой. Мать Дениса говорила, что там много разных ведомств участвовало в этом обыске, много протоколов", - рассказал Кузнецов.

Читайте такжеНовый удар по режиму Лукашенко: в Беларуси готовят масштабные протесты

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
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