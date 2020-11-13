Опаснее коронавируса: в ООН назвали новую мировую проблему​

В ООН назвали проблему, которая еще опаснее коронавируса / Reuters

​Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что последствия глобального потепления могут оказаться хуже пандемии COVID-19. ​

"Наука крайне ясна: если мы не сможем выполнить намеченные цели по снижению вредных выбросов, последствия COVID-19 для экономики и общества померкнут в сравнении с тем, что может принести климатический кризис. Нам надо удвоить усилия для восстановления экономики, чтобы вернуться на путь выполнения Целей устойчивого развития", - сказал Гутерриш, пишет The Saxon.

Генсек ООН напомнил, что Великобритания, Япония и Корея, а также еще 110 стран заявили о намерении достичь нулевого баланса выбросов углерода к 2050 году, а Китай - не позднее 2060.​

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"Евросоюз заявил о намерении стать первым континентом с нулевым балансом выбросов углерода и увязал действия по восстановлению от пандемии с этой необходимостью", - сказал Гутерриш.

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