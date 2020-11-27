Опасность для Беларуси: Лукашенко раскрыл планы по новой Конституции

Нельзя отдавать всю вертикаль власти новому президенту Беларуси - Лукашенко / Белта

Политическая система Беларуси устроена таким образом, что от президента зависят все ключевые процессы. В государстве нужно провести конституционную реформу, которая сократит полномочия главы государства. Нельзя допустить, чтобы действующую вертикаль власти возглавил потенциально опасный политик.

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя вопрос о предстоящей конституционной реформе в стране, сообщает информагентство Белта.

По его словам, в Беларуси работает вертикаль власти, которую пытается сокрушить оппозиция. Это опасный прецедент – аналогичная ситуация была во времена перестройки в СССР и закончилась крахом государства.Читайте такжеЗахват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление

"Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас", - сказал Лукашенко.

Как утверждает глава РБ, он выступает за внесение поправок в Конституцию Беларуси с целью сокращения полномочий президента страны, поскольку существует опасность, что нынешнюю систему может возглавить потенциально опасный глава государства. В республике все процессы подчинены президенту, поэтому конституционная реформа должна быть реализована таким образом, чтобы не пришел новый глава государства, который захочет запустить процессы масштабного разрушения страны.Читайте такжеЛукашенко закончит трибуналом: Тихановская озвучила сценарий нового удара по режиму

"Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда… У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы - пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее…Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Конституционная реформа в Беларуси