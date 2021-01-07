"Опасный человек": в Конгрессе США призвали отстранить Трампа от власти

Спикер Конгресса хочет досрочного ухода Трампа.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти и назвала его "очень опасным человеком".
"Президент США – очень опасный человек, который не должен оставаться при власти. Это срочно. Это чрезвычайная ситуация высочайшего масштаба", – заявила Пелоси на пресс-конференции, сообщает CNN.
По ее словам, вице-президент Майк Пенс должен немедленно отреагировать на вчерашние события, применив 25-ю поправку Конституции США, заявив о недееспособности Трампа."Хотя осталось всего 13 дней (до инаугурации. – Ред.), любой день может стать для Америки шоу ужасов", – заявила Пелоси.
Она добавила, что если вице-президент не начнет действовать, Конгресс может начать процедуру импичмента.
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Отметим, в этом случае отстранения Трампа от власти Пенс станет и. о. президента на период до инаугурации Джо Байдена.
События в США - о чем ранее сообщал Главред:
- В Вашингтоне 6 января во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента у Капитолия произошла масштабная акция протеста сторонников Дональда Трампа. Активисты выступили в поддержку позиции действующего американского главы государства, который считает выборы сфальсифицированными.
- Активисты смогли прорваться в здание Конгресса, в ходе событий произошли столкновения с правоохранителями.
- В ходе беспорядков погибли четыре человека. Минимум 14 сотрудников полиции получили ранения.
- Избранный президент США Джо Байден заявил, что события являются "мятежом" и призвал Дональда Трампа содействовать прекращению протестов.
- В своем заявлении Трамп снова отказался признать итоги выборов, однако призвал своих сторонников прекратить участие в событиях.
- Утром 7 января Конгресс официально утвердил победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США.