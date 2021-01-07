"Опасный человек": в Конгрессе США призвали отстранить Трампа от власти

Ненси Пелоси назвала Трампа "очень опасным" / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти и назвала его "очень опасным человеком".

"Президент США – очень опасный человек, который не должен оставаться при власти. Это срочно. Это чрезвычайная ситуация высочайшего масштаба", – заявила Пелоси на пресс-конференции, сообщает CNN.

По ее словам, вице-президент Майк Пенс должен немедленно отреагировать на вчерашние события, применив 25-ю поправку Конституции США, заявив о недееспособности Трампа."Хотя осталось всего 13 дней (до инаугурации. – Ред.), любой день может стать для Америки шоу ужасов", – заявила Пелоси.

Она добавила, что если вице-президент не начнет действовать, Конгресс может начать процедуру импичмента.

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Отметим, в этом случае отстранения Трампа от власти Пенс станет и. о. президента на период до инаугурации Джо Байдена.

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