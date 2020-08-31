Опасный симптом: в ФРГ раскрыли новые детали отравления Навального

Алексей Навальный / Reuters

Стали известны новые детали о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального перед его отравлением в России.

Соответствующие данные опубликовал немецкий фонд Cinema for Peace, который организовал транспортировку Навального в Германию, передает РИА Новости.

Сообщается, что осмотр Навального в Омске врачами из Германии показал "тревожные результаты".

В частности, что медики во время осмотра Навального 21 августа выяснили, что температура его тела была ниже нормы и составила 34,2 градуса.

"После целого дня дипломатических усилий на всех уровнях и подготовки собственного медицинского отчета с чрезвычайно тревожными результатами и низкой температурой [тела] в 34,2 градуса мы наконец получили в 22:00 по местному времени [Омска] решение перевезти пациента в пятницу ночью", — говорится заявлении фонда.

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Напомним, 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили озабоченность по поводу состояния здоровья Навального. Они заявили, что требуют провести расследование обстоятельств его заболевания.

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Позднее Навального эвакуировали в Германию.