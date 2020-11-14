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Операция преемник: в Беларуси раскрыли планы Лукашенко по передаче власти

14 ноября 2020, 04:53

Правящий режим в Беларуси окончательно звереет и переходит к репрессиям, утверждает Андрей Курейчик.

Александр Лукашенко
Лукашенко передаст власть либо нынешнему премьер-министру, либо кому-то из силовиков / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко после принятия новой Конституции усилит свое правление и будет работать над обеспечением преемственности власти. Он попытается передать бразды правления государством своему преемнику – либо нынешнему премьер-министру, либо кому-то из силовиков. Главное – это гарантии безопасности самому Лукашенко.

Такой прогноз сделал участник Координационного совета оппозиции Беларуси, политик Андрей Курейчик в эфире телеканала Украина 24, комментируя дальнейшие планы Лукашенко.

По его словам, обещания Лукашенко о проведении новых выборов и принятии Конституции не сигнализируют о каком-либо прогрессе. Выборы являются имитацией, а после принятия нового Основного закона Лукашенко только усилит свою власть. После этого он попытается передать рычаги правления государством своему преемнику, как это сделал в 2008 году российский президент Владимир Путин.

"Подозреваю, что под этой операцией "выборы" будет попытка передать власть, как в свое время Путин передал Медведеву – кому-то доверенному из его собственного круга. Я думаю, что на это может пойти нынешний премьер-министр Беларуси или кто-то из силовиков, кто пообещает Лукашенко безопасность и удержать его систему власти", - полагает Курейчик.

В данный момент, утверждает политик, можно придти к выводу о том, что режим Александра Лукашенко "окончательно звереет" и "переходит к репрессиям". Такие действия напрямую угрожают жизни белорусских граждан. Однако США и Европа продемонстрируют жесткую реакцию на действия Лукашенко, который утратил легитимность в глазах белорусского народа.Читайте такжеСиловики пошли против Лукашенко: в Беларуси заявили об уникальной ситуации

"В таком случае и ООН, и Европа, и новый президент США Байден будут реагировать значительно более жестко, чем до этого. Лукашенко пытается оправдаться, что вокруг враги, мировой заговор и "цветные" революции. Но он просто утратил популярность среди граждан, и граждане хотят его сменить. А он держится за власть и применяет для этого аппарат невероятного насилия", - подчеркнул Андрей Курейчик.

Александр Лукашенко новости

  • Александр Лукашенко в пятницу, 13 ноября, дал интервью российским и иностранным журналистам, в ходе которого сделал ряд заявлений. В частности он анонсировал презентацию курса развития Беларуси, которая состоится в рамках Всебелорусского народного собрания. Политик намерен рассказать об изменениях в Конституцию, предусматривающих ограничение президентских сроков.
  • При этом Лукашенко жестко заявил, что никаких преемников его режима не будет. Власть после выборов получит тот политик, за которого проголосует белорусский народ.
  • Лукашенко предположил, что нынешний его 5-летний президентский срок является последним. Политик не готов править Беларусью еще два десятилетия.

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