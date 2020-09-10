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"Опора Лукашенко": оппозиционер рассказал об "эскадроне смерти"

10 сентября 2020, 16:22

В Беларуси Лукашенко опирается на два эскадрона, поделился политик.

Оппозиционер утверждает, что опора Александра Лукашенко – два эскадрона – Лукашенко новости Беларусь
Опора Александра Лукашенко – два эскадрона, утверждает оппозиционер / Скриншот

Белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько сообщил, что в армии Беларуси есть "эскадрон страха" и "эскадрон смерти".

Президент Александр Лукашенко опирается на эти эскадроны, рассказал оппозиционер в интервью Obozrevatel.

По словам собеседника, если говорить об армии в массовом понимании, то военные не будут стрелять в людей.

"Я могу сказать, что армия точно стрелять в народ не будет. Есть "эскадрон смерти", есть "эскадрон страха" – те подразделения, на которые опирается Лукашенко…", – заявил политик.

Лебедько добавил, что в белорусском государстве люди потихоньку уходят из правоохранительных структур.

"Не проходит и дня, чтобы кто-то из людей, которые носят погоны, не оставил свой жетон и не ушел из силовых структур", – поделился он.Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы спрогнозировал будущее Лукашенко

  • Ранее Анатолий Лебедько говорил, что противостояние в Беларуси между народом и властью, которое началось после выборов президента, будет достаточно длительным.
  • Оппозиционер сказал, что у Александра Лукашенко есть две "подпорки" – силовики и Кремль во главе с российским президентом Владимиром Путиным.
  • Политик полагает, что Лукашенко будет держаться, пока эти "подпорки" будут стоять.
  • Напомним, после того, как стало известно, что в Беларуси на выборах с огромным отрывом лидирует Лукашенко, начались массовые акции протеста. Белорусская оппозиция обвинила власть в массовых фальсификациях.
  • Ряд стран мира не признали избирательную гонку.

Анатолий Лебедько Александр Лукашенко новости Беларуси
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