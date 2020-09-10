"Опора Лукашенко": оппозиционер рассказал об "эскадроне смерти"

Опора Александра Лукашенко – два эскадрона, утверждает оппозиционер / Скриншот

Белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько сообщил, что в армии Беларуси есть "эскадрон страха" и "эскадрон смерти".

Президент Александр Лукашенко опирается на эти эскадроны, рассказал оппозиционер в интервью Obozrevatel.

По словам собеседника, если говорить об армии в массовом понимании, то военные не будут стрелять в людей.

"Я могу сказать, что армия точно стрелять в народ не будет. Есть "эскадрон смерти", есть "эскадрон страха" – те подразделения, на которые опирается Лукашенко…", – заявил политик.

Лебедько добавил, что в белорусском государстве люди потихоньку уходят из правоохранительных структур.

"Не проходит и дня, чтобы кто-то из людей, которые носят погоны, не оставил свой жетон и не ушел из силовых структур", – поделился он.Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы спрогнозировал будущее Лукашенко