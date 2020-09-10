"Опора Лукашенко": оппозиционер рассказал об "эскадроне смерти"

В Беларуси Лукашенко опирается на два эскадрона, поделился политик.
Белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько сообщил, что в армии Беларуси есть "эскадрон страха" и "эскадрон смерти".
Президент Александр Лукашенко опирается на эти эскадроны, рассказал оппозиционер в интервью Obozrevatel.
По словам собеседника, если говорить об армии в массовом понимании, то военные не будут стрелять в людей.
"Я могу сказать, что армия точно стрелять в народ не будет. Есть "эскадрон смерти", есть "эскадрон страха" – те подразделения, на которые опирается Лукашенко…", – заявил политик.
Лебедько добавил, что в белорусском государстве люди потихоньку уходят из правоохранительных структур.
"Не проходит и дня, чтобы кто-то из людей, которые носят погоны, не оставил свой жетон и не ушел из силовых структур", – поделился он.Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы спрогнозировал будущее Лукашенко
- Ранее Анатолий Лебедько говорил, что противостояние в Беларуси между народом и властью, которое началось после выборов президента, будет достаточно длительным.
- Оппозиционер сказал, что у Александра Лукашенко есть две "подпорки" – силовики и Кремль во главе с российским президентом Владимиром Путиным.
- Политик полагает, что Лукашенко будет держаться, пока эти "подпорки" будут стоять.
- Напомним, после того, как стало известно, что в Беларуси на выборах с огромным отрывом лидирует Лукашенко, начались массовые акции протеста. Белорусская оппозиция обвинила власть в массовых фальсификациях.
- Ряд стран мира не признали избирательную гонку.