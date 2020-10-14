Оппозиции закрутят гайки: эксперт раскрыл хитрый сценарий Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

Экономика Беларуси все сильнее расшатывается на фоне массовых протестов, а вместе с экономикой слабнет власть белорусского президента.

Как заявил белорусский правозащитник, юрист Алесь Михалевич в эфире телеканала Украина 24, без этого Лукашенко не приходил бы в изолятор и не садился бы за круглый стол с оппозиционерами, которые там находятся.

"Что касается перекрытия дорог, периодически это бывает. К более радикальным силовым действиям, думаю, белорусы не готовы переходить, в том числе и потому, что это довольно понятный и хороший сценарий для Лукашенко – это введение военного чрезвычайного положения и взятие ситуации под контроль жесткими методами", - рассказал правозащитник.

В то же время он считает, что не стоит ждать решения кризиса в Беларуси в краткосрочной перспективе.

"Белорусская система, система Лукашенко формировалась 26 лет. В Беларуси, наверное, нет ни одного судьи, ни одного полицейского, который приходил бы не во время Лукашенко. Поэтому сравнивать эту ситуацию с украинской не совсем корректно. Но ситуация расшатывается, экономика расшатывается, все больше людей внутри власти, силовики, военные говорят, что как-то эту ситуацию надо разруливать", - добавил Михалевич.

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