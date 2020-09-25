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Оппозиционный блогер рассказала, будет ли аннексия Беларуси Россией

25 сентября 2020, 12:14

"Зеленые человечки" не понадобятся, считает Татьяна Мартынова.

Аннексия Крыма
Беларусь не будут захватывать, как Крым / Фото РБК-Украина

Россия не будет захватывать Беларусь, как Крым. Скорее всего произойдет "латентная аннексия".

Такое мнение высказала оппозиционный белорусский блогер Татьяна Мартынова в интервью Гордону.

По ее словам, "зеленые человечки" не понадобятся.

"Учитывая, сколько умных людей обсуждают сейчас, как помочь Беларуси, есть надежда, что вопрос разрешится без гражданской войны. Нас же не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки", - считает Мартынова.

Она добавила, что в Беларуси думают о том, "как убрать Лукашенко, и при этом не допустить интервенцию, как отстраивать и перезапускать страну заново".

"С каждым днем мы приближаемся к этому решению, но если бы в этом участвовали люди, которых мы выбрали в лидеры, было бы легче", - сказала Мартынова.

Также она считает, что если у Беларуси получится свергнуть незаконного избранного президента Александра Лукашенко, то это следующей может быть Россия.

"(…)в маленькой Беларуси сейчас яйцо с иглой Кощея – если у белорусов получится, у россиян не останется сомнений, и они придут к Кремлю с вопросами", - отметила блогер.

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Напомним:

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, после которых начались масштабные акции протеста.
  • По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • 23 сентября во Дворце Независимости в Минске состоялась церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Лидер белорусских оппозиционеров Светлана Тихановская заявила, что инаугурация Лукашенко - это "фарс". Также Тихановская заявила, что является единственным лидером, который избран белорусским народом.
  • Ряд стран Запада не признали Лукашенко легитимным президентом. Срок действия президентских полномочий Лукашенко истекает 5 ноября.
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