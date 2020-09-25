Оппозиционный блогер рассказала, будет ли аннексия Беларуси Россией

Беларусь не будут захватывать, как Крым / Фото РБК-Украина

Россия не будет захватывать Беларусь, как Крым. Скорее всего произойдет "латентная аннексия".

Такое мнение высказала оппозиционный белорусский блогер Татьяна Мартынова в интервью Гордону.

По ее словам, "зеленые человечки" не понадобятся.

"Учитывая, сколько умных людей обсуждают сейчас, как помочь Беларуси, есть надежда, что вопрос разрешится без гражданской войны. Нас же не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки", - считает Мартынова.

Она добавила, что в Беларуси думают о том, "как убрать Лукашенко, и при этом не допустить интервенцию, как отстраивать и перезапускать страну заново".

"С каждым днем мы приближаемся к этому решению, но если бы в этом участвовали люди, которых мы выбрали в лидеры, было бы легче", - сказала Мартынова.

Также она считает, что если у Беларуси получится свергнуть незаконного избранного президента Александра Лукашенко, то это следующей может быть Россия.

"(…)в маленькой Беларуси сейчас яйцо с иглой Кощея – если у белорусов получится, у россиян не останется сомнений, и они придут к Кремлю с вопросами", - отметила блогер.

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Напомним: