Оппозиция Армении поставила Пашиняну жесткий ультиматум

В Ереване закончилась акция протеста оппозиции Армении, участники которой требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Оппозиция Армении потребовала от главы правительства Никола Пашиняна подать в отставку до полудня вторника, 8 декабря. Если премьер-министр не выполнит требование, активисты обещают начать акции протеста по всей территории страны.
Как сообщает российское информагентство ТАСС, такое заявление сделал представитель партии Дашнакцутюн Ишхан Сагателян. Оппозиция считает, что Пашинян должен отправиться в отставку после поражения Армении в нагорно-карабахской войне.
"Мы требуем, чтобы до 12:00 (10:00 по Киеву, - ред.) вторника Пашинян ушел в отставку. Если он не уйдет, то мы начнем акции протеста по всей стране", - объявил Сагателян.
Напомним, в субботу, 5 декабря, армянская оппозиция у правительственной резиденции Пашиняна в центре Еревана провела митинг с призывом об отставке премьер-министра. Оппозиция считает, что Пашинян соглашением от 9 ноября подписал капитуляцию Армении и несет ответственность за социально-политические проблемы государства.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанская вооруженная конфронтация в Нагорном Карабахе завершилась 9 ноября подписанием премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным заявления о прекращении боевых действий.
- Победу в войне одержал Азербайджан. Согласно договоренностям, стороны остаются на занятых позициях. Ереван передал Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. На новой линии разграничения размещен российский миротворческий контингент.
- В МИД Армении 3 декабря заявили, что конфликт в Карабахе будет завершен только после того, как проживающий в регионе коренной народ получит право на самоопределение.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 декабря заявил о возможности возобновления переговорного процесса по Нагорному Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ.